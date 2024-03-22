Чемпионат Европы22 марта 2024, 21:07 | Обновлено 22 марта 2024, 21:13
1024
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ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Польшу и провела тренировку
26 марта подопечные Сергея Реброва сыграют против сборной Исландии
22 марта 2024, 21:07 | Обновлено 22 марта 2024, 21:13
1024
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Сборная Украины прилетела в Польшу и провела первую тренировку на базе возле Познани.
26 марта подопечные Сергея Реброва проведут финальный матч квалификации Евро-2024 против сборной Исландии.
Матч пройдет во Вроцлаве на стадионе «Тарчински» в 21:45 по Киеву.
ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Польшу и провела тренировку
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