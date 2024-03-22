Сборная Украины прилетела в Польшу и провела первую тренировку на базе возле Познани.

26 марта подопечные Сергея Реброва проведут финальный матч квалификации Евро-2024 против сборной Исландии.

Матч пройдет во Вроцлаве на стадионе «Тарчински» в 21:45 по Киеву.

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Польшу и провела тренировку