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Чемпионат Европы
22 марта 2024, 21:07 | Обновлено 22 марта 2024, 21:13
1024
0

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Польшу и провела тренировку

26 марта подопечные Сергея Реброва сыграют против сборной Исландии

22 марта 2024, 21:07 | Обновлено 22 марта 2024, 21:13
1024
0
ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Польшу и провела тренировку
УАФ

Сборная Украины прилетела в Польшу и провела первую тренировку на базе возле Познани.

26 марта подопечные Сергея Реброва проведут финальный матч квалификации Евро-2024 против сборной Исландии.

Матч пройдет во Вроцлаве на стадионе «Тарчински» в 21:45 по Киеву.

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Польшу и провела тренировку

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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