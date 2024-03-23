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Молодежные турниры
23 марта 2024, 06:23 | Обновлено 23 марта 2024, 06:59
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0

Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Разгром от Англии, потеря очков Сербией

Украина U-21 возглавляет турнирную таблицу, выиграв все 5 матчей

23 марта 2024, 06:23 | Обновлено 23 марта 2024, 06:59
1291
0
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Разгром от Англии, потеря очков Сербией
Getty Images/Global Images Ukraine

21 и 22 марта состоялись матчи квалификации Евро-2025 среди команд U-21.

Команда Украины, одержав 5 побед в 5 матчах, имеет 15 очков и возглавляет группу F.

Сборная Англии разгромила команду Азербайджана (5:1) и также набрала 15 баллов, но из 19 возможных.

Команда Сербии потеряла очки, сыграв вничью с Люксембургом (1:1).

Евро-2025 U-21. Квалификация

21 марта

  • Северная Македония U21 – Гибралтар U21 – 1:0
  • Израиль U21 – Польша U21 – 1:2
  • Португалия U21 – Фарерские острова U21 – 4:0
  • Андорра U21 – Хорватия U21 – 0:3
  • Бельгия U21 – Мальта U21 – 3:1
  • Шотландия U21 – Казахстан U21 – 4:1

22 марта

  • беларусь U21 – Греция U21 – 1:0
  • Азербайджан U21 – Англия U21 – 1:5
  • Черногория U21 – Армения U21 – 0:0
  • Албания U21 – Финляндия U21 – 0:0
  • Германия U21 – Косово U21 – 0:0
  • Сан-Марино U21 – Ирландия U21 – 0:7
  • Словения U21 – Босния и Герцеговина U21 – 3:0
  • Италия U21 – Латвия U21 – 2:0
  • Уэльс U21 – Литва U21 – 2:1
  • Люксембург U21 – Сербия U21 – 1:1

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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