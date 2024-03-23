Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Разгром от Англии, потеря очков Сербией

21 и 22 марта состоялись матчи квалификации Евро-2025 среди команд U-21.

Команда Украины, одержав 5 побед в 5 матчах, имеет 15 очков и возглавляет группу F.

Сборная Англии разгромила команду Азербайджана (5:1) и также набрала 15 баллов, но из 19 возможных.

Команда Сербии потеряла очки, сыграв вничью с Люксембургом (1:1).

Евро-2025 U-21. Квалификация

21 марта

Северная Македония U21 – Гибралтар U21 – 1:0

U21 – Гибралтар U21 – 1:0 Израиль U21 – Польша U21 – 1:2

U21 – 1:2 Португалия U21 – Фарерские острова U21 – 4:0

U21 – Фарерские острова U21 – 4:0 Андорра U21 – Хорватия U21 – 0:3

U21 – 0:3 Бельгия U21 – Мальта U21 – 3:1

U21 – Мальта U21 – 3:1 Шотландия U21 – Казахстан U21 – 4:1

22 марта

беларусь U21 – Греция U21 – 1:0

U21 – Греция U21 – 1:0 Азербайджан U21 – Англия U21 – 1:5

U21 – 1:5 Черногория U21 – Армения U21 – 0:0

Албания U21 – Финляндия U21 – 0:0

Германия U21 – Косово U21 – 0:0

Сан-Марино U21 – Ирландия U21 – 0:7

U21 – 0:7 Словения U21 – Босния и Герцеговина U21 – 3:0

U21 – Босния и Герцеговина U21 – 3:0 Италия U21 – Латвия U21 – 2:0

U21 – Латвия U21 – 2:0 Уэльс U21 – Литва U21 – 2:1

U21 – Литва U21 – 2:1 Люксембург U21 – Сербия U21 – 1:1

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