Молодежные турниры23 марта 2024, 06:23 | Обновлено 23 марта 2024, 06:59
1291
0
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Разгром от Англии, потеря очков Сербией
Украина U-21 возглавляет турнирную таблицу, выиграв все 5 матчей
23 марта 2024, 06:23 | Обновлено 23 марта 2024, 06:59
1291
0
21 и 22 марта состоялись матчи квалификации Евро-2025 среди команд U-21.
Команда Украины, одержав 5 побед в 5 матчах, имеет 15 очков и возглавляет группу F.
Сборная Англии разгромила команду Азербайджана (5:1) и также набрала 15 баллов, но из 19 возможных.
Команда Сербии потеряла очки, сыграв вничью с Люксембургом (1:1).
Евро-2025 U-21. Квалификация
21 марта
- Северная Македония U21 – Гибралтар U21 – 1:0
- Израиль U21 – Польша U21 – 1:2
- Португалия U21 – Фарерские острова U21 – 4:0
- Андорра U21 – Хорватия U21 – 0:3
- Бельгия U21 – Мальта U21 – 3:1
- Шотландия U21 – Казахстан U21 – 4:1
22 марта
- беларусь U21 – Греция U21 – 1:0
- Азербайджан U21 – Англия U21 – 1:5
- Черногория U21 – Армения U21 – 0:0
- Албания U21 – Финляндия U21 – 0:0
- Германия U21 – Косово U21 – 0:0
- Сан-Марино U21 – Ирландия U21 – 0:7
- Словения U21 – Босния и Герцеговина U21 – 3:0
- Италия U21 – Латвия U21 – 2:0
- Уэльс U21 – Литва U21 – 2:1
- Люксембург U21 – Сербия U21 – 1:1
Турнирные таблицы
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 марта 2024, 03:23 0
Олимпийская сборная Украины 25 марта проведет дебютный матч в истории
Футбол | 22 марта 2024, 08:12 1
Решающий поединок состоится 26 марта в 21:45 по Киеву в польском Вроцлаве
Футбол | 22.03.2024, 06:41
Футбол | 22.03.2024, 11:12
Теннис | 22.03.2024, 23:07
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.03.2024, 09:31 20
22.03.2024, 06:19 4
22.03.2024, 09:25 8
22.03.2024, 05:15 1
21.03.2024, 23:45 12
22.03.2024, 00:23 17
21.03.2024, 07:07 8