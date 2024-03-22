Люксембург U21

Сербия U-21 поставила крест на притязаниях на Евро. На руку ли это Украине?
В группе отбора, где играет Украина U-21, сыгран очередной матч
В пятницу, 22 марта, состоялся матч 6-го тура квалификации на Евро U-21, в котором сборная Люксембурга встретилась с командой Сербии.
Гости были фаворитами поединка, но свой статус не подтвердили. Игра завершилась вничью 1:1.
В турнирной таблице отборочной группы F, где играет украинская сборная, сохраняется двоевластие: имея по 15 очков, лидируют команды Украины и Англии. При этом у «сине-желтых» есть один матч в запасе. За ними располагается сборная Сербии U-21 (10 очков после 6 матчей), которая, судя по всему, о попадании в топ-2 может забыть.
Напомним, в другом матче 6-го тура квалификации сборная Англии U-21 разгромила сверстников из Азербайджана – 5:1.
26 марта состоятся матчи Азербайджан U-21 – Украина U-21, Англия U-21 – Люксембург U-21, Сербия U-21 – Северная Ирландия U-21.
Отбор на Евро U-21. Группа F
Люксембург U-21 – Сербия U-21 – 1:1
Голы: Гонсалвеш, 51 – Митрович, 4.
Турнирное положение
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
21 марта национальная команда Украины пробилась в финал плей-офф Евро-2024
Sport.ua вместе с GGBET анонсирует контрольный поединок двух сборных