Люксембург U21

В пятницу, 22 марта, состоялся матч 6-го тура квалификации на Евро U-21, в котором сборная Люксембурга встретилась с командой Сербии.

Гости были фаворитами поединка, но свой статус не подтвердили. Игра завершилась вничью 1:1.

В турнирной таблице отборочной группы F, где играет украинская сборная, сохраняется двоевластие: имея по 15 очков, лидируют команды Украины и Англии. При этом у «сине-желтых» есть один матч в запасе. За ними располагается сборная Сербии U-21 (10 очков после 6 матчей), которая, судя по всему, о попадании в топ-2 может забыть.

Напомним, в другом матче 6-го тура квалификации сборная Англии U-21 разгромила сверстников из Азербайджана – 5:1.

26 марта состоятся матчи Азербайджан U-21 – Украина U-21, Англия U-21 – Люксембург U-21, Сербия U-21 – Северная Ирландия U-21.

Отбор на Евро U-21. Группа F

Люксембург U-21 – Сербия U-21 – 1:1

Голы: Гонсалвеш, 51 – Митрович, 4.

Турнирное положение