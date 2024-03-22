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Евро
Люксембург U21
22.03.2024 20:30 – FT 1 : 1
Сербия U21
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22 марта 2024, 22:47 | Обновлено 22 марта 2024, 23:01
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0

Сербия U-21 поставила крест на притязаниях на Евро. На руку ли это Украине?

В группе отбора, где играет Украина U-21, сыгран очередной матч

22 марта 2024, 22:47 | Обновлено 22 марта 2024, 23:01
640
0
Сербия U-21 поставила крест на притязаниях на Евро. На руку ли это Украине?
Twitter. Сборная Сербии U-21

В пятницу, 22 марта, состоялся матч 6-го тура квалификации на Евро U-21, в котором сборная Люксембурга встретилась с командой Сербии.

Гости были фаворитами поединка, но свой статус не подтвердили. Игра завершилась вничью 1:1.

В турнирной таблице отборочной группы F, где играет украинская сборная, сохраняется двоевластие: имея по 15 очков, лидируют команды Украины и Англии. При этом у «сине-желтых» есть один матч в запасе. За ними располагается сборная Сербии U-21 (10 очков после 6 матчей), которая, судя по всему, о попадании в топ-2 может забыть.

Напомним, в другом матче 6-го тура квалификации сборная Англии U-21 разгромила сверстников из Азербайджана – 5:1.

26 марта состоятся матчи Азербайджан U-21 – Украина U-21, Англия U-21 – Люксембург U-21, Сербия U-21 – Северная Ирландия U-21.

Отбор на Евро U-21. Группа F

Люксембург U-21 – Сербия U-21 – 1:1

Голы: Гонсалвеш, 51 – Митрович, 4.

Турнирное положение

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Источник Sport.ua
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