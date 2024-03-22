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Евро
Люксембург U21
22.03.2024 20:30 - : -
Сербия U21
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22 марта 2024, 05:22 |
38
0

Люксембург U-21 – Сербия U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро

Поединок состоится 22 марта в 20:30 по Киеву

22 марта 2024, 05:22 |
38
0
Люксембург U-21 – Сербия U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

22 марта на «Стад Эмиль Майриш» пройдет матч 6-го тура квалификации на Евро U-21, в котором сборная Люксембурга встретится со сборной Сербии. Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени.

Люксембург

Команда основная, взрослая, постепенно выросла до того, что сейчас играет в плей-офф с надеждой выйти на дебютный для себя Евро. Но там собраны лучшие футболисты этой небольшой страны, в том числе и молодежь. В итоге не удивительно, что молодежный вариант красных львов не впечатляет, заканчивая, как правило, на дне своих таблиц. Сейчас вроде бы немало тех, что числится в клубах не только соседней Бельгии и Нидерландов, но и Франции с Италией и Германией. Но все равно снова получается мало что. В сентябре прошлого года футбольный карлик удивил тем, что выиграл у Северной Ирландии, причем на выезде, забив единственный гол. Но потом проиграли всем без исключения, даже номинальному андердогу, Азербайджану - в Баку закончили 2-3.

Сербия

Сборная имеет серьезную кадровую базу. Всегда тут клубы живут за счет того, что воспитывают и продают игроков, так что охотно делают ставку на молодых исполнителей, доверяя даже тинэйджерам. Правда, после финала Евро-2007 были вылеты уже на групповом этапе, а оба последних турнира, в 2021-м и 2023-й и вовсе пропустили. И все идет к тому, что не получится выйти и на следующий чемпионат. Оба поединка Англии были проиграны, правда, при этом юги смогли выиграть у номинально более слабых - Азербайджана, Северной Ирландии и как раз Люксембурга. А ведь еще предстоят поединки с украинцами, которые имеют стопроцентный результат, победив всех, даже безусловных фаворитов, британцев.

Статистика личных встреч

В ноябре прошлого года сборные на таком возрастном уровне впервые сыграли между собой. Тогда сербы оформили комфортную победу с гроссмейстерской разницей, 2-0.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяевам как-то поможет фактор своего поля. Гости явно сильнее и нуждаются в победе - верим, что они ее добьются при форе -1 гол (коэффициент - 1,6).

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Источник Sport.ua
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