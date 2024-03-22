Азербайджан U21

В пятницу, 22 марта, состоялся матч отборочного турнира на чемпионат Европы U-21 между сборными Азербайджана и Англии, которые играл в группе, где также выступает команда Украины.

Встреча прошла при полном доминировании молодежи родоначальников футбола и завершилась их уверенной победой со счетом 5:1.

Победив, сборная Англии U-21 набрала 15 очков и сравнялась с командой Украины U-21, но проигрывает ей по дополнительным показателям. Команда Азербайджана U-21 занимает последнее, шестое, место в группе с 3 набранными пунктами.

26 марта сборная Украины U-21 в очередном поединке отбора померится силами с ровесниками из Азербайджана.

Отбор на Евро U-21. Группа F

Азербайджан U-21 – Англия U-21 – 1:5

Голы: Насирли, 86 – Эллиотт, 25, 67, Мадуэке, 29, Филоджен-Бидас, 53, Грэй, 88.

Турнирное положение