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Евро
Азербайджан U21
22.03.2024 14:00 - : -
Англия U21
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22 марта 2024, 05:55 |
68
0

Азербайджан U-21 – Англия U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро

Поединок состоится 22 марта в 14:00 по Киеву

22 марта 2024, 05:55 |
68
0
Азербайджан U-21 – Англия U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

22 марта на «Азерсан Арена» пройдет матч 6-го тура квалификации на Евро U-21, в котором сборная Азербайджана встретится со сборной Англии. Поединок начнется в 14:00 по киевскому времени.

Азербайджан

Команда не успешнее, чем ее взрослые коллеги. Она котируется не особенно высоко, хотя к безусловным аутсайдерам не относится. Есть в обойме и игроки, что воспитываются в ведущих европейских странах, таких, как Франция и Германия. Но основной костяк играет за клубы местной высшей лиги, типа Габалы, Нефтчи, Сабаха, Кяпаза и даже Карабаха, хотя, конечно, у гранда солируют легионеры. Отсюда и результаты: сыграв, правда, только 4 поединка, на 1 меньше, чем большинство соперников, милли победили только однажды, 3-2 дома у Люксембурга. Так что задача на остаток розыгрыша очевиден: нужно просто опередить хотя бы кого-то и закончить не последними в группе. Так что дома, в Баку, нужно цепляться за очки даже с грандами.

Англия

Сборная в последнее время прибавила и на этом возрастном уровне. В 2023-м году, на предыдущем Евро, именно львята выиграли турнир, в третий раз в истории в целом. Но первые 2 пришлись еще на 80-е годы прошлого века. Ли Карсли, кстати, ирландец, все так же занимает тренерский пост. А в обойме есть те, кто вполне нашел себя даже в основой обойме грандов АПЛ - прежде всего, Куанса, Эллиотт, Мадуэке. Ну а многие, что подходят по возрасту, давно играют у Саутгейта, во главе с Беллингхэмом. Но все равно обойма сильная, и не удивительно, что выиграно 4 матча из 5. Вот только украинцы оказались сильнее в очном октябрьском поединке, 3-2. И теперь британцы в статусе догоняющих - они явно хотят выиграть группу и выйти на Евро напрямую, минуя стыковые поединки.

Статистика личных встреч

20 лет назад азербайджанцы дома сдержали львят, закончив 0-0. Но остальные поединки были выиграны фаворитом, впрочем, крайний датируется в 2012-м году.

Прогноз

Букмекерские конторы не видят тут оснований для борьбы и интриги. Британцы в отборе уже допускали свою осечку, а тут аутсайдера должны обыгрывать при форе -2,5 голов (коэффициент - 1,6).

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Источник Sport.ua
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