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WTA
22 марта 2024, 17:49 | Обновлено 22 марта 2024, 17:55
1488
0

Костюк снялась с турнира в Майами, известна причина

Марта не выступит на престижных соревнованиях во Флориде из-за болезни

22 марта 2024, 17:49 | Обновлено 22 марта 2024, 17:55
1488
0
Костюк снялась с турнира в Майами, известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Марта Костюк (№26 WTA) снялась с турнира WTA 1000 в Майами.

22 марта украинка в матче второго раунда должна была сыграть против Аранчи Рус из Нидерландов (№57 WTA), но снялась из-за болезни.

В основной сетке турнира Костюк заменит лаки-лузер Осеан Доден из Франции (№84 WTA).

Отметим, что на прошлой неделе Марта дошла до полуфинала на турнире такой же категории в Индиан-Уэллс.

Ранее в третий круг в Майами пробились Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

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Аранча Рус WTA Майами Марта Костюк Осеан Доден
Источник Sport.ua
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