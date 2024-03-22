WTA22 марта 2024, 17:49 | Обновлено 22 марта 2024, 17:55
1488
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Костюк снялась с турнира в Майами, известна причина
Марта не выступит на престижных соревнованиях во Флориде из-за болезни
22 марта 2024, 17:49 | Обновлено 22 марта 2024, 17:55
1488
0
Украинская теннисистка Марта Костюк (№26 WTA) снялась с турнира WTA 1000 в Майами.
22 марта украинка в матче второго раунда должна была сыграть против Аранчи Рус из Нидерландов (№57 WTA), но снялась из-за болезни.
В основной сетке турнира Костюк заменит лаки-лузер Осеан Доден из Франции (№84 WTA).
Отметим, что на прошлой неделе Марта дошла до полуфинала на турнире такой же категории в Индиан-Уэллс.
Ранее в третий круг в Майами пробились Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.
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