Костюк снялась с турнира в Майами, известна причина

Украинская теннисистка Марта Костюк (№26 WTA) снялась с турнира WTA 1000 в Майами.

22 марта украинка в матче второго раунда должна была сыграть против Аранчи Рус из Нидерландов (№57 WTA), но снялась из-за болезни.

В основной сетке турнира Костюк заменит лаки-лузер Осеан Доден из Франции (№84 WTA).

Отметим, что на прошлой неделе Марта дошла до полуфинала на турнире такой же категории в Индиан-Уэллс.

Ранее в третий круг в Майами пробились Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.