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17 февраля 2024, 10:15 | Обновлено 17 февраля 2024, 10:24
229
0

Супряга забил за Динамо, рекорд Бухова, золото Коляденко, бронза Билодид

Главные новости за 16 февраля на Sport.ua

17 февраля 2024, 10:15 | Обновлено 17 февраля 2024, 10:24
229
0
Супряга забил за Динамо, рекорд Бухова, золото Коляденко, бронза Билодид
ФК Динамо

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 16 февраля.

1A. Динамо с голом Супряги сыграло вничью в контрольном матче
Команда Шовковского провела предпоследний матч на сборе

1B. Днепр-1 вырвал победу у топ-клуба Латвии
Матч против РФШ закончился со счетом 2:1

2. Ассист Сайядманеша. Сидорчук помог Вестерло выиграть у Стандарда
Вестерло входит в топ-10 чемпионата, набрав 29 очков после 26 матчей

3A. Марино ПУШИЧ: «Это явная ошибка. Судьи украли у нас чистый гол»
Наставник «Шахтера» дал пресс-конференцию после матча ЛЕ с «Марселем»

3B. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я спросил у судьи, зачем он свистел»
Капитан «Шахтера» прокомментировал матч Лиги Европы с «Марселем»

3C. Маркевич отреагировал на скандальную ошибку арбитра матча Шахтер – Марсель
Главный тренер львовских «Карпат» считает, что судья отработал нормально

4A. ЧМ по пляжному футболу. Испания на старте потерпела сенсационное поражение
В первом туре Аргентина проиграла Таити, Италия обыграла США

4B. Прометей уверенно обыграл Валмиеру и занимает 2-е место в ЛЭБЛ
Украинская команда открыла третий десяток побед в Латвийско-Эстонской лиге

5A. Плюс золото и две бронзы. Коляденко выиграла финал ЧЕ-2024 по борьбе
Соломия Винник и Юлия Ткач-Остапчук заняли 3-е место на чемпионате Европы

5B. Женская сборная Украины выиграла командный зачет ЧЕ-2024 по борьбе
Коляденко принесла сборной Украины золото, также есть 3 серебра и 2 бронзы

6A. Билодид завоевала бронзовую медаль на соревнованиях Grand Slam в Баку
В весовой категории до 57 кг украинка выиграла схватку за третье место

6B. Бухов установил рекорд Украины на 50 м в/c и впервые вышел в финал ЧМ
Украинский пловец показал в полуфинале второй результат – 21.38 сек

7A. Калинина не смогла пробиться в парный финал престижного турнира в Дохе
Ангелина и Сюй Ифань проиграли американкам

7B. Аллен против Хиггинса. Определены четвертьфиналисты Welsh Open по снукеру
​В Лландидно, морском курорте Уэльса, продолжается рейтинговый турнир

8A. ВИДЕО. Цирк с мешками. Рогава снова уничтожил соперника в первом раунде
Украинец нокаутировал Джона Шипмана, но пора поднимать уровень оппозиции

8B. О'Шаки и Абрахам устроят прекрасный бой. На это стоит посмотреть
Яркое, но недостаточно популярное шоу

8C. Топурия рано получил бой против Волкановски. Но Илья может победить
Более конкурентное противостояние, чем кажется

9. В рф сообщили о смерти Навального в исправительной колонии
Пишут, что после прогулки Алексей почувствовал себя плохо и потерял сознание

10A. Боевая ничья: Марсель уже не тот, Шахтер еще не тот
О первом официальном поединке «горняков» в нынешнем году

10B. Таблица коэффициентов УЕФА. Шахтер вырвал ничью, но конкуренты отрываются
В пятилетнем рейтинге Украина остается на 18-й позиции, позади Греции

10C. Шахтер может попасть в группу ЛЧ. Проектный посев в еврокубках 2024/25
Эксперты видят горняков во 2-й корзине для жребия Лиги чемпионов

10D. Схватка грандов. Кто получит два дополнительных места в Лиге чемпионов?
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Источник Sport.ua
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