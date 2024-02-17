Супряга забил за Динамо, рекорд Бухова, золото Коляденко, бронза Билодид

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 16 февраля.

1A. Динамо с голом Супряги сыграло вничью в контрольном матче

Команда Шовковского провела предпоследний матч на сборе

1B. Днепр-1 вырвал победу у топ-клуба Латвии

Матч против РФШ закончился со счетом 2:1

2. Ассист Сайядманеша. Сидорчук помог Вестерло выиграть у Стандарда

Вестерло входит в топ-10 чемпионата, набрав 29 очков после 26 матчей

3A. Марино ПУШИЧ: «Это явная ошибка. Судьи украли у нас чистый гол»

Наставник «Шахтера» дал пресс-конференцию после матча ЛЕ с «Марселем»

3B. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я спросил у судьи, зачем он свистел»

Капитан «Шахтера» прокомментировал матч Лиги Европы с «Марселем»

3C. Маркевич отреагировал на скандальную ошибку арбитра матча Шахтер – Марсель

Главный тренер львовских «Карпат» считает, что судья отработал нормально

4A. ЧМ по пляжному футболу. Испания на старте потерпела сенсационное поражение

В первом туре Аргентина проиграла Таити, Италия обыграла США

4B. Прометей уверенно обыграл Валмиеру и занимает 2-е место в ЛЭБЛ

Украинская команда открыла третий десяток побед в Латвийско-Эстонской лиге

5A. Плюс золото и две бронзы. Коляденко выиграла финал ЧЕ-2024 по борьбе

Соломия Винник и Юлия Ткач-Остапчук заняли 3-е место на чемпионате Европы

5B. Женская сборная Украины выиграла командный зачет ЧЕ-2024 по борьбе

Коляденко принесла сборной Украины золото, также есть 3 серебра и 2 бронзы

6A. Билодид завоевала бронзовую медаль на соревнованиях Grand Slam в Баку

В весовой категории до 57 кг украинка выиграла схватку за третье место

6B. Бухов установил рекорд Украины на 50 м в/c и впервые вышел в финал ЧМ

Украинский пловец показал в полуфинале второй результат – 21.38 сек

7A. Калинина не смогла пробиться в парный финал престижного турнира в Дохе

Ангелина и Сюй Ифань проиграли американкам

7B. Аллен против Хиггинса. Определены четвертьфиналисты Welsh Open по снукеру

​В Лландидно, морском курорте Уэльса, продолжается рейтинговый турнир

8A. ВИДЕО. Цирк с мешками. Рогава снова уничтожил соперника в первом раунде

Украинец нокаутировал Джона Шипмана, но пора поднимать уровень оппозиции

8B. О'Шаки и Абрахам устроят прекрасный бой. На это стоит посмотреть

Яркое, но недостаточно популярное шоу

8C. Топурия рано получил бой против Волкановски. Но Илья может победить

Более конкурентное противостояние, чем кажется

9. В рф сообщили о смерти Навального в исправительной колонии

Пишут, что после прогулки Алексей почувствовал себя плохо и потерял сознание

10A. Боевая ничья: Марсель уже не тот, Шахтер еще не тот

О первом официальном поединке «горняков» в нынешнем году

10B. Таблица коэффициентов УЕФА. Шахтер вырвал ничью, но конкуренты отрываются

В пятилетнем рейтинге Украина остается на 18-й позиции, позади Греции

10C. Шахтер может попасть в группу ЛЧ. Проектный посев в еврокубках 2024/25

Эксперты видят горняков во 2-й корзине для жребия Лиги чемпионов

10D. Схватка грандов. Кто получит два дополнительных места в Лиге чемпионов?

Лучшие 2 страны односезонного рейтинга будет иметь еще по одному тикету