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Лига Европы
16 февраля 2024, 11:27 | Обновлено 16 февраля 2024, 11:46
852
2

Маркевич отреагировал на скандальную ошибку арбитра матча Шахтер – Марсель

Главный тренер львовских «Карпат» считает, что судья отработал нормально

16 февраля 2024, 11:27 | Обновлено 16 февраля 2024, 11:46
852
2
Маркевич отреагировал на скандальную ошибку арбитра матча Шахтер – Марсель
УПЛ. Мирон Маркевич

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич оценил работу главного арбитра матча Лиги Европы между донецким «Шахтером» и французским «Марселем» (2:2).

– Самый резонансный момент всего матча – незасчитанный гол Эгинаду в первом тайме.

– Однозначно ошибка судьи. Он должен был дать доиграть эпизод до конца. Рефери отреагировал на падение Даниила Сикана мгновенно. Тоже правильное решение, потому что фол был, но кто знал, что через секунду «Шахтер» забьет? Подождал бы буквально пусть не секунду, а две, но... Очень динамичный эпизод.

В целом, судья отработал нормально. Объективно. Не должно быть к нему претензий. Очень динамичный эпизод был с незасчитанным голом Эгиналду. Об этом уже стоит забыть. Сейчас у «Шахтера» есть целая неделя до ответного матча.

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Марсель Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Марсель Мирон Маркевич Карпаты Львов судьи (арбитры)
Источник Украинский футбол
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Darkness1984
Так собі арбітр відпрацював..  помилок вистачає 
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-1
ErichMariaШевченко
А чого фото Порошенка?))
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-1
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