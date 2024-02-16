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Товарищеские матчи
Днепр-1
16.02.2024 11:00 – FT 2 : 1
РФШ
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Украина. Премьер лига
16 февраля 2024, 13:20 | Обновлено 16 февраля 2024, 13:21
569
1

Днепр-1 вырвал победу у топ-клуба Латвии

Матч против РФШ закончился со счетом 2:1

16 февраля 2024, 13:20 | Обновлено 16 февраля 2024, 13:21
569
1
Днепр-1 вырвал победу у топ-клуба Латвии
СК Днепр-1

Сегодня, 16 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между украинским «Днепром-1» и латвийским РФШ. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу номинальных хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый гол во встрече на 27-й минуте забил Александр Филиппов, который когда-то выступал в чемпионате Латвии.

Однако во втором тайме РФШ также забил: на 67-й отличился Дарко Лемаич. Вырывать победу пришлось Сергею Горбунову, который установил окончательный счет поединка на 76-й минуте – 2:1.

Товарищеские матчи. 16 февраля

Днепр-1 – РФШ – 2:1

Голы: Филиппов, 27, Горбунов, 76 – Лемаич, 67

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Днепр-1 контрольные матчи УПЛ РФШ Александр Филиппов Сергей Горбунов
Источник Sport.ua
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ErichMariaШевченко
Гиганты!   Заслужили второе место в УПЛ, после Шахтёра.
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Великое достижение 
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