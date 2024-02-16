Днепр-1 вырвал победу у топ-клуба Латвии

Сегодня, 16 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между украинским «Днепром-1» и латвийским РФШ. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу номинальных хозяев поля.

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Первый гол во встрече на 27-й минуте забил Александр Филиппов, который когда-то выступал в чемпионате Латвии.

Однако во втором тайме РФШ также забил: на 67-й отличился Дарко Лемаич. Вырывать победу пришлось Сергею Горбунову, который установил окончательный счет поединка на 76-й минуте – 2:1.

Товарищеские матчи. 16 февраля

Днепр-1 – РФШ – 2:1

Голы: Филиппов, 27, Горбунов, 76 – Лемаич, 67