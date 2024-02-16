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  4. Эдуард САРАПИЙ: «Будем очень рады играть со зрителями на трибунах»
Украина. Премьер лига
16 февраля 2024, 14:05 |
159
1

Эдуард САРАПИЙ: «Будем очень рады играть со зрителями на трибунах»

Защитник «Днепра-1» прокомментировал победу над РФШ

16 февраля 2024, 14:05 |
159
1
Эдуард САРАПИЙ: «Будем очень рады играть со зрителями на трибунах»
СК Днепр-1. Эдуард Сарапий

Защитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий прокомментировал победу в товарищеском матче против латвийского РФШ (2:1) и поделился ожиданиями от возобновления чемпионата Украины.

– Хорошая команда, хороший спарринг. Такие игры и надо делать заключительными, ведь уже идет подготовка к официальным матчам. Поэтому, чем ближе к возобновлению чемпионата, тем тяжелее должны быть соперники. Так что этот спарринг для нас получился очень хорошим.

– Каким получился в целом сбор и как себя чувствуешь перед началом второй части сезона?

– Это был первый сбор под руководством Юрия Максимова, ведь он пришел уже во время сезона, но мы довольно уверенно этот сбор прошли. Первые две недели были определенные нагрузки, потом уже пошла тактическая работа, поработали над прессингом. Теперь уже будем разбирать «Минай» и готовиться к официальному матчу.

– Видимо, уже соскучились по атмосфере официальных матчей?

– Конечно, это так. Я еще читал, что возможно матчи будут со зрителями, и нас это радует. Если это подтвердится, то будем этому очень рады.

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Источник СК Днепр-1
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Iigor6583
Потрібно ще грати в футбол як належить, а не дві-три передачі і обрізка. Це стосується усіх футбольорів усіх рівнів УПЛ...
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