Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – РФШ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Днепр-1
16.02.2024 11:00 - : -
РФШ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 февраля 2024, 10:20 | Обновлено 15 февраля 2024, 10:21
78
0

Днепр-1 – РФШ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 февраля товарищескую игру украинского клуба

15 февраля 2024, 10:20 | Обновлено 15 февраля 2024, 10:21
78
0
Днепр-1 – РФШ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1.

В пятницу, 16 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сыграют украинский «Днепр-1» и клуб «РФШ» из Латвии.

Начало матча запланировано в 11:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Прямая трансляция матча будет проведена на официальном YouTube-канале «Днепра-1».

Плеер видеотрансляции будет добавлен позже.

По теме:
Пятенко пришлось вносить коррективы в состав женской сборной Украины
Динамо Киев – Петрокуб Хинчешты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист 1925 – Согндал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
РФШ Днепр-1 учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
Теннис | 14 февраля 2024, 23:05 15
ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску

Алена уступила Виктории в 1/8 финала турнира серии WTA 1000 в Дохе

Победы ПСЖ и Лацио, успех Прометея, чемпионство Конотоп, отказ Цуренко
Футбол | 15 февраля 2024, 06:11 0
Победы ПСЖ и Лацио, успех Прометея, чемпионство Конотоп, отказ Цуренко
Победы ПСЖ и Лацио, успех Прометея, чемпионство Конотоп, отказ Цуренко

Главные новости за 14 февраля на Sport.ua

Куртуа и другие звезды футбола оценили перформанс Лунина в матче ЛЧ
Футбол | 14.02.2024, 09:34
Куртуа и другие звезды футбола оценили перформанс Лунина в матче ЛЧ
Куртуа и другие звезды футбола оценили перформанс Лунина в матче ЛЧ
Три бразильца из Днепра-1 отказались возвращаться в Украину. В чем причина?
Футбол | 15.02.2024, 03:47
Три бразильца из Днепра-1 отказались возвращаться в Украину. В чем причина?
Три бразильца из Днепра-1 отказались возвращаться в Украину. В чем причина?
Суперзвезда Реала расхвалил Лунина после матча ЛЧ в раздевалке. Что сказал?
Футбол | 14.02.2024, 08:45
Суперзвезда Реала расхвалил Лунина после матча ЛЧ в раздевалке. Что сказал?
Суперзвезда Реала расхвалил Лунина после матча ЛЧ в раздевалке. Что сказал?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин обратился к Анчелотти после суперматча в ЛЧ. Что сказал Андрей?
Лунин обратился к Анчелотти после суперматча в ЛЧ. Что сказал Андрей?
14.02.2024, 11:43 11
Футбол
Костюк в слезах снялась с матча против Павлюченковой в Дохе
Костюк в слезах снялась с матча против Павлюченковой в Дохе
13.02.2024, 13:38 28
Теннис
Таблица Ла Лиги. Все решено? Какая ситуация в Испании после фиаско Жироны
Таблица Ла Лиги. Все решено? Какая ситуация в Испании после фиаско Жироны
13.02.2024, 12:30 2
Футбол
Украинский тренер – о бое Усика с Фьюри: «Перебоксирует, а потом вырубит»
Украинский тренер – о бое Усика с Фьюри: «Перебоксирует, а потом вырубит»
13.02.2024, 14:08 6
Бокс
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
13.02.2024, 10:01 46
Футбол
Николай ЗОЦ: «Впервые могу сказать, что у нас родилась биатлонистка»
Николай ЗОЦ: «Впервые могу сказать, что у нас родилась биатлонистка»
13.02.2024, 23:20 2
Биатлон
AS: Манчестер Сити оформил трансфер звезды Жироны
AS: Манчестер Сити оформил трансфер звезды Жироны
14.02.2024, 00:41 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем