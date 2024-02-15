Днепр-1 – РФШ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 16 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сыграют украинский «Днепр-1» и клуб «РФШ» из Латвии.

Начало матча запланировано в 11:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Прямая трансляция матча будет проведена на официальном YouTube-канале «Днепра-1».

Плеер видеотрансляции будет добавлен позже.