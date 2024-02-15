Украина. Премьер лига15 февраля 2024, 10:20 | Обновлено 15 февраля 2024, 10:21
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Днепр-1 – РФШ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 февраля товарищескую игру украинского клуба
15 февраля 2024, 10:20 | Обновлено 15 февраля 2024, 10:21
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В пятницу, 16 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сыграют украинский «Днепр-1» и клуб «РФШ» из Латвии.
Начало матча запланировано в 11:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Прямая трансляция матча будет проведена на официальном YouTube-канале «Днепра-1».
Плеер видеотрансляции будет добавлен позже.
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