16 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между украинским «Днепром-1» и латвийским РФШ. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу номинальных хозяев поля.

Товарищеские матчи. 16 февраля

Днепр-1 – РФШ – 2:1

Голы: Филиппов, 27, Горбунов, 76 – Лемаич, 67