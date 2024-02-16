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Товарищеские матчи
Днепр-1
16.02.2024 11:00 – FT 2 : 1
РФШ
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Украина. Премьер лига
16 февраля 2024, 15:14 |
312
0

Днепр-1 – РФШ – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

16 февраля 2024, 15:14 |
312
0
Днепр-1 – РФШ – 2:1. Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1

16 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между украинским «Днепром-1» и латвийским РФШ. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу номинальных хозяев поля.

Товарищеские матчи. 16 февраля

Днепр-1 – РФШ – 2:1

Голы: Филиппов, 27, Горбунов, 76 – Лемаич, 67

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Источник Sport.ua
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