Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига16 февраля 2024, 15:14 |
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Днепр-1 – РФШ – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты товарищеского матча
16 февраля 2024, 15:14 |
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16 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между украинским «Днепром-1» и латвийским РФШ. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу номинальных хозяев поля.
Товарищеские матчи. 16 февраля
Днепр-1 – РФШ – 2:1
Голы: Филиппов, 27, Горбунов, 76 – Лемаич, 67
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