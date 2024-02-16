Шахтер может попасть в группу ЛЧ. Проектный посев в еврокубках 2024/25

Специалисты из Football Rankings обновили проектный посев в еврокубках на следующий евросезон 2024/25.

После изучения ситуации во всех национальных чемпионатах был составлен самый вероятный состав корзин посева для еврокубков 2024/25.

Эксперты видят донецкий «Шахтер» в 2-й корзине основного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

Также специалисты прогнозируют киевскому «Динамо» 2-ю корзину посева в основном раунде Лиги конференций 2024/25.

А вот в основу Лиги Европы 2024/25 аналитики не ставят ни одного украинского клуба.

В основном раунде Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций 2024/25 сыграют по 36 команд (на четыре больше, чем в текущем формате).

Деления на группы не будет. Соперники в каждом из туров будут определены жеребьевкой по швейцарской системе. Таблица будет вестись одна на все 36 команд. В Лиге чемпионов и Лиги Европы будет сыграно 8 туров, а в Лиге конференций останется 6 игровых дней.

Лучшие 8 команд Лиги чемпионов выйдут в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в 1/16 финала.

Интересно, что «Шахтер» имеет высокие шансы воспользоваться новой «лазейкой», открытой УЕФА для высокорейтинговых клубов, и попасть напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов.

Для прямой квалификации в основной раунд ЛЧ «Шахтеру» нужно, чтобы выполнились такие 3 условия:

Обязательно следует выиграть чемпионат Украины 2023/24

Победитель ЛЧ 2023/24 должен занять в своем национальном чемпионате высокое место – в зоне попадания в ЛЧ

«Славия» Прага, «Копенгаген» и «Динамо» Загреб не должны обогнать «Шахтер» в клубном рейтинге

Лига чемпионов 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Лига конференций 2024/25. Прогнозируемые корзины посева