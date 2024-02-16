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Лига чемпионов
16 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 17 февраля 2024, 01:01
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2

Шахтер может попасть в группу ЛЧ. Проектный посев в еврокубках 2024/25

Эксперты видят горняков во 2-й корзине для жребия Лиги чемпионов

16 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 17 февраля 2024, 01:01
888
2
Шахтер может попасть в группу ЛЧ. Проектный посев в еврокубках 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

Специалисты из Football Rankings обновили проектный посев в еврокубках на следующий евросезон 2024/25.

После изучения ситуации во всех национальных чемпионатах был составлен самый вероятный состав корзин посева для еврокубков 2024/25.

Эксперты видят донецкий «Шахтер» в 2-й корзине основного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

Также специалисты прогнозируют киевскому «Динамо» 2-ю корзину посева в основном раунде Лиги конференций 2024/25.

А вот в основу Лиги Европы 2024/25 аналитики не ставят ни одного украинского клуба.

В основном раунде Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций 2024/25 сыграют по 36 команд (на четыре больше, чем в текущем формате).

Деления на группы не будет. Соперники в каждом из туров будут определены жеребьевкой по швейцарской системе. Таблица будет вестись одна на все 36 команд. В Лиге чемпионов и Лиги Европы будет сыграно 8 туров, а в Лиге конференций останется 6 игровых дней.

Лучшие 8 команд Лиги чемпионов выйдут в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в 1/16 финала.

Интересно, что «Шахтер» имеет высокие шансы воспользоваться новой «лазейкой», открытой УЕФА для высокорейтинговых клубов, и попасть напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов.

Для прямой квалификации в основной раунд ЛЧ «Шахтеру» нужно, чтобы выполнились такие 3 условия:

  • Обязательно следует выиграть чемпионат Украины 2023/24
  • Победитель ЛЧ 2023/24 должен занять в своем национальном чемпионате высокое место – в зоне попадания в ЛЧ
  • «Славия» Прага, «Копенгаген» и «Динамо» Загреб не должны обогнать «Шахтер» в клубном рейтинге

Лига чемпионов 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Лига конференций 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Ron Noiill
Четверта команда що вже чемпіонат виграла?
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MBTUkraine
Якщо таблиця одна на всі 36 команд, то для чого  ті кошики? У шахах використовується швейцарська система і нема там ніяких кошиків. 
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0
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