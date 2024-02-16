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Лига чемпионов
16 февраля 2024, 22:30 | Обновлено 16 февраля 2024, 23:25
3025
2

Схватка грандов. Кто получит два дополнительных места в Лиге чемпионов?

Лучшие 2 страны односезонного рейтинга будет иметь еще по одному тикету

16 февраля 2024, 22:30 | Обновлено 16 февраля 2024, 23:25
3025
2
Схватка грандов. Кто получит два дополнительных места в Лиге чемпионов?
Getty Images/Global Images Ukraine

Согласно решению УЕФА, по одному дополнительному представителю в Лигу чемпионов 2024/25 лучшие две ассоциации в сезонном рейтинге УЕФА.

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В основном раунде Лиги чемпионов 2024/25 примут участие на 4 клуба больше (36), чем было ранее (32).

Деления на группы в ЛЧ не будет. Соперники в каждом из 8 туров будут определены жеребьевкой по швейцарской системе. Таблица будет вестись одна на все 36 команд. Лучшие 8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в 1/16 финала.

4 дополнительных путевки в Лигу чемпионов 2024/25 будут распределены так:

  • для 3-й команды ассоциации с рейтингом 5 (уже гарантированно получает Франция)
  • дополнительное место для отбора по Пути чемпионов (будет 5 квалифаеров, а не 4)
  • по одной команде от двух стран, заработавших лучший рейтинг в сезоне 2023/24

Коэффициент УЕФА для стран рассчитывается так: количество набранных очков (2 за победу, 1 за ничью, плюс бонусы, квалификационные раунды учитываются как 50%) делятся на количество стартовавших в евросезоне команд от страны.

В сезонном рейтинге впереди:

  • Италия (14.714), Германия (13.928), Англия (13.875), Испания (12.937), Франция (12.250).

Лучшие две страны получат дополнительную путевку в ЛЧ 2024/25.

Украина в сезонном рейтинге УЕФА занимает 24-е место (4.100). Весной в еврокубках продолжает борьбу только один украинский клуб – донецкий «Шахтер», сыгравший в первом матче 1/16 финала Лиги Европы вничью с Марселем (2:2).

Гонка за две дополнительных путевки в ЛЧ 2024/25 (топ-10)

Расклад по командам для топ-4

Пятилетний рейтинг УЕФА для топ-6

Страны-лидеры в сезонном рейтинге УЕФА за сезон 2024/25

Украина занимает 24-е место в сезонном рейтинге УЕФА

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Источник Sport.ua
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Octopus
Вылета в Лигу Европы не будет что ли? Это сильно ослабит турнир.
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0
Volodymyr Shevchenko
Хто будет участвовать - то такое, из наших уже в любом случае кто-то будет. Самое интересное как эта жеребьевка будет происходить - я не про схему, а про честность - кто на кого будет выпадать, и т. п. Пока выглядит все мегакоррупционно
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