Таблица коэффициентов УЕФА. Шахтер вырвал ничью, но конкуренты отрываются

В мид-уик стартовала стадия плей-офф еврокубков 2023/24, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Донецкий «Шахтер» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы вырвал ничью в условно домашнем поединке в Гамбурге с французским «Марселем» (2:2).

В активе у Украины теперь 28.000 балла, и это 18-я позиция в пятилетнем рейтинге. Прибавка за ничью горняков составила +0.200 (одно очко, деленное на 5 клубов). В односезонном рейтинге Украина имеет 4.100 и находится на 24-м месте (среди 55 стран).

Конкуренты Украины дружно набрали солидные очки на текущей евронеделе.

У Норвегии (15-я позиция, 30.625) прибавка составила +0.750 благодаря победе Мольде над польской Легией (3:2) и ничьей Буде-Глимт на выезде с нидерландским Аяксом (2:2) в Лиге конференций.

Израиль (16-е место, 30.125) добавил в свою копилку +0.500, поскольку Маккаби Хайфа обыграл бельгийский Гент (1:0). Израильтян весной также будет представлять Маккаби Тель-Авив, ожидающий соперника в 1/8 финала Лиге конференции.

Греция (17-е место, 28.325) тоже набрала очки (+0.400). Отставание Украины от Греции выросло до 0.325 балла. Олимпиакос дома обыграл венгерский Ференцварош (1:0), а ПАОК уже имеет путевку в 1/8 финала ЛК.

Страны, которые в конце сезона 2023/24 окажутся вне топ-15 по итогам 5-летнего рейтинга, останутся лишь с 4-мя командами в еврокубках и всего с одним представителем в квалификации Лиги чемпионов.

Учитывая, что у Украины весной остается всего один клуб, а отставание от топ-15 составляет уже 2,625 балла, «Шахтеру» будет невероятно сложно отыграть гандикап в рейтинге до конца сезона. С огромной вероятностью в сезоне 2025/26 Украина будет представлена в еврокубках лишь 4 клубами (одним – в Лиге чемпионов).

​Таблица коэффициентов УЕФА 2024

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)