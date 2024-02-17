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  4. Ассист Сайядманеша. Сидорчук помог Вестерло выиграть у Стандарда
Чемпионат Бельгии
Вестерло
16.02.2024 21:45 – FT 2 : 1
Стандард
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Бельгия
17 февраля 2024, 00:40 | Обновлено 17 февраля 2024, 00:58
164
0

Ассист Сайядманеша. Сидорчук помог Вестерло выиграть у Стандарда

Вестерло входит в топ-10 чемпионата, набрав 29 очков после 26 матчей

17 февраля 2024, 00:40 | Обновлено 17 февраля 2024, 00:58
164
0
Ассист Сайядманеша. Сидорчук помог Вестерло выиграть у Стандарда
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

​В поединке 26-го тура чемпионата Бельгии Вестерло дома обыграл Стандард со счетом 2:1.

​Украинский хавбек Сергей Сидорчук вышел в основе «Вестерло» и провел на поле 85 минут, после чего был заменен.

Интересно, что у хозяев поля на 62-й минуте ассистом отметился Аллахьяр Сайядманеш, иранский экс-форвард Зари.

Вестерло входит в топ-10 чемпионата, набрав 29 очков после 26 матчей.

Чемпионат Бельгии. 26-й тур, 16 февраля

Вестерло – Стандард – 2:1

Голы: Гауторп Мадсен, 36, Йоу, 62 – Лайфис, 45

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Вестерло Сергей Сидорчук чемпионат Бельгии по футболу Стандард Аллахьяр Сайядманеш
Источник Sport.ua
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