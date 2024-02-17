Ассист Сайядманеша. Сидорчук помог Вестерло выиграть у Стандарда

​В поединке 26-го тура чемпионата Бельгии Вестерло дома обыграл Стандард со счетом 2:1.

​Украинский хавбек Сергей Сидорчук вышел в основе «Вестерло» и провел на поле 85 минут, после чего был заменен.

Интересно, что у хозяев поля на 62-й минуте ассистом отметился Аллахьяр Сайядманеш, иранский экс-форвард Зари.

Вестерло входит в топ-10 чемпионата, набрав 29 очков после 26 матчей.

Чемпионат Бельгии. 26-й тур, 16 февраля

Вестерло – Стандард – 2:1

Голы: Гауторп Мадсен, 36, Йоу, 62 – Лайфис, 45

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