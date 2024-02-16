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Динамо Киев
16.02.2024 16:00 – FT 1 : 1
Петрокуб
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Украина. Премьер лига
16 февраля 2024, 17:47 |
227
3

Динамо с голом Супряги сыграло вничью в контрольном матче

Команда Шовковского провела предпоследний матч на сборе

16 февраля 2024, 17:47 |
227
3
Динамо с голом Супряги сыграло вничью в контрольном матче
ФК Динамо Киев

«Динамо» на сборе в Турции провело девятый контрольный матч, а соперником был молдовский клуб «Петрокуб». Киевская команда сыграла вничью 1:1, а в составе «Динамо» единственный гол забил Владислав Супряга, реализовавший выход на ворота соперника.

В субботу киевляне проведут последний матч на сборе, соперником будет «Шериф». Динамо возобновит сезон УПЛ 25 февраля матчем против «Металлиста 1925».

Контрольный матч

Динамо - Петрокуб 1:1
Голы: Супряга, 29 - Платица, 2

Динамо (стартовый состав): Нещерет, Дубинчак, Дячук, Сирота, Гусев, Михавко, Шапаренко, Царенко, Диалло, Бенито, Супряга

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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serhiy
Гру не дивився.  Бачу Супряга знов забив. Може ще заграє трохи.Маю надію.
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+1
FunnyCat_____
Нормально сыграли это же сборы ,а не Лига Европы ,против Марселя могла быть другая игра ,а так это молдавский гранд был 
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+1
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