Динамо с голом Супряги сыграло вничью в контрольном матче

«Динамо» на сборе в Турции провело девятый контрольный матч, а соперником был молдовский клуб «Петрокуб». Киевская команда сыграла вничью 1:1, а в составе «Динамо» единственный гол забил Владислав Супряга, реализовавший выход на ворота соперника.

В субботу киевляне проведут последний матч на сборе, соперником будет «Шериф». Динамо возобновит сезон УПЛ 25 февраля матчем против «Металлиста 1925».

Контрольный матч

Динамо - Петрокуб 1:1

Голы: Супряга, 29 - Платица, 2

Динамо (стартовый состав): Нещерет, Дубинчак, Дячук, Сирота, Гусев, Михавко, Шапаренко, Царенко, Диалло, Бенито, Супряга