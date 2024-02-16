Динамо с голом Супряги сыграло вничью в контрольном матче
Команда Шовковского провела предпоследний матч на сборе
«Динамо» на сборе в Турции провело девятый контрольный матч, а соперником был молдовский клуб «Петрокуб». Киевская команда сыграла вничью 1:1, а в составе «Динамо» единственный гол забил Владислав Супряга, реализовавший выход на ворота соперника.
В субботу киевляне проведут последний матч на сборе, соперником будет «Шериф». Динамо возобновит сезон УПЛ 25 февраля матчем против «Металлиста 1925».
Контрольный матч
Динамо - Петрокуб 1:1
Голы: Супряга, 29 - Платица, 2
Динамо (стартовый состав): Нещерет, Дубинчак, Дячук, Сирота, Гусев, Михавко, Шапаренко, Царенко, Диалло, Бенито, Супряга
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