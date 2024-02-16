Динамо Киев

Товарищеские матчи
16.02.2024 16:00 – FT 1 : 1
Украина. Премьер лига16 февраля 2024, 19:11 | Обновлено 16 февраля 2024, 19:15
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Динамо – Петрокуб – 1:1. Идеальный удар Супряги. Видео голов, обзор матча
Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка
16 февраля 2024, 19:11 | Обновлено 16 февраля 2024, 19:15
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В пятницу, 16 февраля, состоялся товарищеский матч зимней паузы, в котором отношения выяснили киевское «Динамо» и молдавский клуб «Петрокуб» из Хынчештиы.
Игра завершилась вничью 1:1. В составе киевской команды автором гола стал Супряга, который отличился на 29-й минуте.
Динамо – Петрокуб – 1:1. Видео голов, обзор матча
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