Динамо Киев

В пятницу, 16 февраля, состоялся товарищеский матч зимней паузы, в котором отношения выяснили киевское «Динамо» и молдавский клуб «Петрокуб» из Хынчештиы.

Игра завершилась вничью 1:1. В составе киевской команды автором гола стал Супряга, который отличился на 29-й минуте.

Динамо – Петрокуб – 1:1. Видео голов, обзор матча