Известен стартовый состав Динамо на матч против Петрокуба

В пятницу, 16 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сыграют «Динамо» Киев и «Петрокуб» Хынчешты из Молдовы.

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Стартовый состав «Динамо»: 35. Нещерет, 90. Гусев, 25. Дячук, 34. Сирота, 44. Дубинчак, 32. Михавко, 10. Шапаренко, 37. Царенко, 77. Бенито, 30. Диалло, 21. Супряга