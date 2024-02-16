Украина. Премьер лига16 февраля 2024, 15:50 | Обновлено 16 февраля 2024, 15:54
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Известен стартовый состав Динамо на матч против Петрокуба
Матч начнется в 16:00 по киевскому времени
16 февраля 2024, 15:50 | Обновлено 16 февраля 2024, 15:54
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В пятницу, 16 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сыграют «Динамо» Киев и «Петрокуб» Хынчешты из Молдовы.
Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.
Стартовый состав «Динамо»: 35. Нещерет, 90. Гусев, 25. Дячук, 34. Сирота, 44. Дубинчак, 32. Михавко, 10. Шапаренко, 37. Царенко, 77. Бенито, 30. Диалло, 21. Супряга
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