Динамо Киев – Петрокуб Хинчешты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 16 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сыграют «Динамо» Киев и «Петрокуб» Хинчешты из Молдовы.

Время начала матча будет объявлено позже.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Прямая трансляция матча будет проведена на официальном YouTube-канале киевского «Динамо».

Плеер видеотрансляции будет добавлен позже.