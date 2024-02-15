Товарищеские матчи
16.02.2024 18:00 - : -
Украина. Премьер лига15 февраля 2024, 09:28 | Обновлено 15 февраля 2024, 09:44
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Динамо Киев – Петрокуб Хинчешты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 февраля товарищескую игру киевского клуба
15 февраля 2024, 09:28 | Обновлено 15 февраля 2024, 09:44
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В пятницу, 16 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сыграют «Динамо» Киев и «Петрокуб» Хинчешты из Молдовы.
Время начала матча будет объявлено позже.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Прямая трансляция матча будет проведена на официальном YouTube-канале киевского «Динамо».
Плеер видеотрансляции будет добавлен позже.
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