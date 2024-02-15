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Динамо Киев
16.02.2024 18:00 - : -
Петрокуб
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Украина. Премьер лига
15 февраля 2024, 09:28 | Обновлено 15 февраля 2024, 09:44
122
0

Динамо Киев – Петрокуб Хинчешты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 февраля товарищескую игру киевского клуба

15 февраля 2024, 09:28 | Обновлено 15 февраля 2024, 09:44
122
0
Динамо Киев – Петрокуб Хинчешты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев.

В пятницу, 16 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сыграют «Динамо» Киев и «Петрокуб» Хинчешты из Молдовы.

Время начала матча будет объявлено позже.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Прямая трансляция матча будет проведена на официальном YouTube-канале киевского «Динамо».

Плеер видеотрансляции будет добавлен позже.

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Петрокуб Хынчешты Динамо Киев контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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