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Лига Европы
16 февраля 2024, 12:10 | Обновлено 16 февраля 2024, 12:12
2154
3

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я спросил у судьи, зачем он свистел»

Капитан «Шахтера» прокомментировал матч Лиги Европы с «Марселем»

16 февраля 2024, 12:10 | Обновлено 16 февраля 2024, 12:12
2154
3
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я спросил у судьи, зачем он свистел»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко (слева)

Капитан Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал первый стыковой матч Лиги Европы УЕФА с Марселем (2:2).

– «Шахтер» начал свой путь в Лиге Европы. Как прошёл первый официальный матч для команды?

– Считаю, что мы хорошо сыграли, иногда даже доминировали и создали много моментов. Однако пропустили из-за собственных ошибок, и пришлось дважды отыгрываться. Нужно устранить эти ошибки и работать над тем, чтобы в следующем матче быть сконцентрированнее и играть там, где позволяет соперник. Такие соперники, как «Марсель», обладают качествами, позволяющими им создать опасные возможности благодаря индивидуальным действиям игроков.

– В случае этой ничьей вы заработали бал или потеряли два?

– Благодаря тому, что мы смогли отыграться, можно сказать, что получили одно очко, ведь забили второй мяч в конце матча. Но если анализировать игру в целом, то могли бы показать более уверенную игру.

– Было немало противоречивых моментов, в том числе на 26-й минуте. Что можешь сказать об этом эпизоде?

– Я спросил у судьи, зачем он свистел, потому что заметил, что он допустил ошибку. Судья ответил, что игроки остановились, хотя на самом деле никто не остановился, и игра продолжалась. Мне кажется, что он свистнул, думая, что вратарь взял мяч в руки, но он отпустил его. Согласно современным правилам, арбитр должен был разрешить доиграть эпизод, а затем просматривать VAR.

– Если бы гол засчитали, как мог сложиться матч?

– Трудно сказать, но когда ты забиваешь, то, очевидно, получаешь преимущество, и соперник должен атаковать, раскрываться и создавать свободные зоны. Но нам пришлось отыгрываться в то время, когда они закрылись, что давало им больше свободных зон для контратак.

– Через неделю состоится ответный матч. Что будет самым важным и сложным в противостоянии?

– Самое важное – победа. «Марсель» – это команда, у которой отличная поддержка. Мы ощущали перформанс болельщиков во время матча, а в Марселе будет полный стадион. Команда привыкла к такой атмосфере, поэтому будем играть в свой футбол, не переживая ни о чем.

– Как действовать против Обамеянга, чтобы не дать ему забить снова?

– Обамеянг – опытный игрок и лидер команды, игравший во многих топовых клубах Европы, поэтому он знает, как действовать в разных ситуациях. Если мы сосредоточимся на его сильных качествах и играть сконцентрировано, то сможем это сделать. Он обладает качествами, позволяющими благодаря индивидуальным действиям решать игру или делать голевые передачи. Чем меньше ошибок мы допустим и чем больше заставим ошибаться соперника, тем лучше для нас.

– Кроме того, что украинцы приходят на стадион и поддерживают вас, также многие местные болельщики искренне болеют за команду. Как вообще с поля ощущается поддержка?

– Прекрасная атмосфера! Мы благодарны нашим гражданам, которые пришли поддержать нас, а также немцам, болевшим за нашу команду.

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Марсель Лига Европы Тарас Степаненко Шахтер Донецк Шахтер - Марсель
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 3
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c_a_p2
Свисток для того щоб свистіти...
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0
Андрій Шевченко
На якой мові ти питав пі"ераст узькоглазий. В футбол навчись грати (хоч вже пізно), звикли падли даунецькі за судями бігати.
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-1
Max123
Це справжній лайфак для того щоб судді робили потрібний результат навіть в епоху вар! Вчіться УАФ у старшого коррупційного брата 
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-1
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