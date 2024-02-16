Калинина не смогла пробиться в парный финал престижного турнира в Дохе
Ангелина и Сюй Ифань проиграли американкам
Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар) в парном разряде.
В 1/2 финала украинка и китаянка Сюй Ифань проиграли американскому тандему Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик.
Доха. 1/2 финала парного разряда
Ангелина Калинина / Сюй Ифань – Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик – 6:7(5), 4:6
В финале из другой части сетки сыграют пятые сеяные Деми Схюрс (Нидерланды) и Луиза Стефани (Бразилия).
Калинина выступала в Дохе и в одиночном разряде, но во втором круге без шансов проиграла Алене Остапенко из Латвии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В середине февраля «горняки» открывают евровесну
Фрагменты матча плей-офф Лиги Европы