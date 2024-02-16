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WTA
16 февраля 2024, 16:47 | Обновлено 16 февраля 2024, 16:51
311
0

Калинина не смогла пробиться в парный финал престижного турнира в Дохе

Ангелина и Сюй Ифань проиграли американкам

16 февраля 2024, 16:47 | Обновлено 16 февраля 2024, 16:51
311
0
Калинина не смогла пробиться в парный финал престижного турнира в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар) в парном разряде.

В 1/2 финала украинка и китаянка Сюй Ифань проиграли американскому тандему Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик.

Доха. 1/2 финала парного разряда
Ангелина Калинина / Сюй Ифань – Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик – 6:7(5), 4:6

В финале из другой части сетки сыграют пятые сеяные Деми Схюрс (Нидерланды) и Луиза Стефани (Бразилия).

Калинина выступала в Дохе и в одиночном разряде, но во втором круге без шансов проиграла Алене Остапенко из Латвии.

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WTA Доха Ангелина Калинина Кэролайн Доулхайд Дезире Кравчик Сюй Ифань
Источник Sport.ua
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