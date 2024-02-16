«Шахтер» матчем в Гамбурге против «Марселя» официально открыл и для себя, и для Украины весеннюю часть сезона. Открытие получилось неоднозначным. Пресловутый «весенний футбол» как нельзя лучше характеризует то, что произошло с «горняками» на арене «Фолькспаркштадион».

Однако мы не будем искать легких путей – отдавать на откуп заезженному до дыр термину причины игровой неоднозначности. Мы попробует «на пальцах» разобраться в результативной ничьей с «Марселем», поставив и удобные, и неудобные вопросы.

Стартовый состав: лучше меньше, но лучше?

Позволю себе начать с очевидного. На турецких тренировочных сборах Марино Пушич наигрывал один основной состав, а вот против «Олимпика» неожиданно решил задействовать вариации на тему.

О том, что хорватский специалист определенно нашел основу для своей команды на «зимних каникулах», можно судить, хотя бы, по последних поединках на сборах. «Шахтер» практиковал две игры в один день. В одной из них Пушич задействовал ближайший, но очевидный резерв, во второй – явно тех, кого планировал поставить на матч против «провансальцев».

Так вот, по сравнению с турецкими пробами в первой официальной игре весенней части сезона Пушич внес два изменения. Тарас Степаненко, пропустивший фактически весь подготовительный процесс из-за травмы, достаточно неожиданно появился в основе. Доселе на его позиции наигрывался Дмитрий Крыськив.

ФК Шахтер

Точнее, даже не так: в центре поля тренерский штаб внедрил своеобразный треугольник: Крыськив – Бондаренко – Судаков, в котором Дмитрий располагался ниже двух своих партнеров.

Признаться, лично я ожидал, что Пушич не рискнет поставить Степаненко на первую игру против «Марселя», ведь Тарас напрочь лишен игрового тонуса. Я ошибся. Он рискнул. Как оценивать такой ход конем? Как по мне, относительно бойцовских качеств, характера претензий к капитану быть не может. Собственно, как и всегда. Но вот его игровая (физическая) форма явно оставляет желать лучшего.

После матча Пушич признался, что должен был заменить Степаненко раньше, чем это сделал (72 минута). Стало быть, признал, что Тарасу еще не хватает кондиций. Но вот заменили опытнейшего опорника не на Крыськива, а на Назарину, который на сборах был в «резервной» команде.

Аналогичная ситуация случилась относительно позиции левого полузащитника. На сборах ее закрывал звездный 15-миллионный новичок Кевин. Но в итоге вместо одного бразильца сыграл другой – Эгиналдо. И вот в этом случае Пушич хоть и удивил, но угадал. Эгиналдо провел очень хороший матч.

А вот Кевин, все-таки вышедший на игру в ее концовке (поменял Сикана), запомнился, разве что, нелепой попыткой исполнить «ножницы».

Отмененный гол Шахтера: судья таки прав?

На 27-й минуте матча случился эпизод, на котором после окончания игры подробно остановился главный тренер «Шахтера». Марино Пушич говорил о явной судейской ошибке: о чистом забитом мяче в ворота «Марселя», который арбитры не засчитали. Пушич резюмировал: «Что есть, то и есть. Нам нужно двигаться дальше».

На мой взгляд, именно вторая часть этой проблемы – золото. А вот первая – шелуха. Потому что – я высказываю собственное мнение – в той ситуации судья скорее прав, нежели наоборот.

Выбежавший на оперативное пространство Зубков получил по ногам. Но сумел отдать передачу на Сикана. Даниил среагировал как-то коряво, и к мячу не успел. К мячу успел вратарь «Олимпика» Лопес. Но не сумел зафиксировать мяч. Секундой ранее Ламбрехтс дал свисток, фиксируя фол на Зубкове. Но «горняки» продолжили движение. Я не знаю, сознательно, или по инерции, но Сикан со второй попытки приручил мяч и отдал на Эгиналдо, а тот отправил его в сетку ворот.

ФК Шахтер

Правы ли дончане, что не остановились, продолжили игру? Безусловно. Но забили они уже после свистка судьи. Это тоже очевидно.

Ну, и где в этой ситуации двойное дно? Лично для меня она, ситуация то есть, однозначная. Но за рвение «горнякам» – зачет.

Кстати, «Шахтер» забил еще один гол, который не засчитал судья – в середине второй половины встречи, когда Сикан оттолкнул руками оппонента. Надеюсь, тот эпизод не вызовет споров?

Осторожный первый тайм. Но в пользу Шахтера?

Кроме отмененного гола Эгиналдо, в первой половине встречи номинальные хозяева создали еще две хорошие возможности отличиться.

Сначала, еще в дебюте встречи, после прессинга Судакова мог забивать Зубков. Но с его ударом справился вратарь.

Затем, уже после незасчитанного гола, «горняки» создали (на 37-й минуте) опасный момент для того же Эгиналдо, который в этот раз в створ ворот не попал.

«Марсель» в первом тайме если и запомнился чем-то, так это, разве что, очередными «шалостями» своих фанатов, из-за который даже останавливали игру.

Для меня очевидно, что чемпионы Украины в первом тайме в определенной мере наступили на горло собственной песне. Они пытались играть очень осторожно, без доминирования. Моменты если и создавались, то, в первую очередь, благодаря контрпрессингу. И быстрым контратакам.

Об игре первым номером речи нет. Именно «бело-синие» больше контролировали мяч. Да и в целом ситуацию на поле. Хотя, если быть объективным, то контроль «Марселя» был уж очень стерильным. Команда Гаттузо не предъявила сопернику никаких фишек или неожиданностей.

Тем не менее, такая тактика «Шахтера» была и оправданной, и правильной. Хотя чуть ранее Пушич и говорил, что для него «лучше проиграть 1:5, нежели 0:1». То ли наставник дончан ранее лукавил, то ли в Гамбурге.

А вот второй тайм – в пользу «Марселя»?

После перерыва обе команды забыли об осторожности. Пошла более открытая игра. Именно такая, которая, наверное, больше по душе Пушичу.

На тренировочных сборах Марино наигрывал своим подопечным «теорию контролированного хаоса». В такой футбол когда-то играло «Динамо» Лобановского. А сейчас играют «Жирона» и «Байер». Это когда футболисты меняются позициями, создавая численное преимущество в атаке.

Очень действенная модель игры. Но для нее необходимо практически идеальное взаимодействие игроков. И, понятное дело, все это нужно нанизывать на отменный игровой тонус.

Однако, к сожалению, подобной «почти идеальностью» футболисты «Шахтера» на данный момент не обладают. В силу разных причин. Объективных в первую очередь.

Наиболее близким к «идеалу» является правый фланг «горняков», где играют Конопля и Зубков. А вот остальные звенья пока еще не впечатляют.

«Марсель» сейчас просто банально лучше с точки зрения игрового нерва. «Марсель» чуть лучше физически готов. И с этим ничего не сделаешь. Это объективно так. Когда подопечные Гаттузо наконец-то проснулись, подопечным Пушича было явно некомфортно. И они начали ошибаться. Начали результативно ошибаться.

Да, «Марсель» отвечал той же монетой, но, если быть до конца объективным, то французская команда выглядела получше во втором тайме.

Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

И выглядела она так не только из-за лучшей игровой формы, но и из-за наличия в своих рядах Обамеянга.

Звездный ветеран отменно проявил и свои лидерские качества, и особенно навыки настоящего бомбардира. Оба гола «Марселя» сделал именно габонец. Иных козырей в рукаве Гаттузо просто не оказалось. Но и этого одного хватило для того, чтобы итальянец после матча выглядел явно разочарованным результатом.

Вот такого авторитета, в первую очередь в атаке, в нынешнем «Шахтере» нет. Им мог бы стать Траоре, но он все еще никак не может оклематься от последствий сложной травмы.

На Велодроме будет похуже?

Определенно. Там у «Марселя» будет очевидный козырь – его необузданные фаны. Они наверняка будут гнать свою команду вперед. И наоборот – делать все возможное, чтобы остановить соперника.

«Шахтер», в общем, привык к такому сценарию, ведь фактически всегда играет на выезде. Но все равно, при кажущемся балансе двух примерно одинаковых по силе команд фактор родных стен может оказаться решающим.

Но это явно не значит, что у «оранжево-черных» не будет шансов. Будут, конечно же. Ведь при всем уважении к «Марселю», назвать по-настоящему классной эту команду не получится. Уж извините, но классный когда-то полузащитник Гаттузо пока что не стал классным тренером.

Вряд ли «Олимпик» может существенно прибавить в ответной игре. Однако французская команда все-таки может решить исход игры в свою пользу за счет индивидуального мастерства некоторых своих игроков. И используя чужие ошибки.

«Шахтеру», в свою очередь, нужно за оставшееся время подогнать «матчасть». А Пушичу – наконец-то определиться, что ставить во главу угла: игру или результат.