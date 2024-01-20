Шахтер презентовал Кевина, Анчелотти раскритиковал Лунина, успех Костюк

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 19 января.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании бразильца Кевина

Клуб оформил контракт с первым зимним новичком

1B. Шахтер прав, подписав Кевина. Но эмоции все равно зашкаливают

О зимнем топ-трансфере донецкого клуба

2. Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после матча. Что сказал Карло?

После мадридского дерби у Андрея состоялся диалог с наставником «сливочных»

3. Трубин сыграл насухо. Бенфика обыграла Боавишту и приблизилась к Спортингу

Победу хозяевам поля принесли голы Анхеля Ди Марии и Маркоса Леонардо

4A. Черно-синее превосходство. Интер разгромил Лацио в Суперкубке Италии

Миланский клуб поборется за трофей

4B. Фиаско фаворита. Самая дорогая сборная сенсационно проиграла в Кубке Азии

Во 2-м туре сборная Японии неожиданно уступила Ираку со счетом 1:2

5. Дубль Климчука. Рух переиграл Минай в товарищеском матче

На клубной базе «Руха» команды провели первый в 2024 году спарринг

6. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило хавбека в Нидерланды

Джастин Лонвейк перебрался в Фортуну

7. Антхольц. Три украинки – в топ-20 короткой индивидуалки на Кубке мира

Лучшей из украинок стала Анастасия Меркушина

8A. Элина может быть только одна. Костюк вырвала победу у россиянки на Aus Open

Марта в трех сетах обыграла Аванесян в 1/16 финала австралийского мейджора

8B. Цуренко не сумела выиграть ни одного гейма у Соболенко на Aus Open 2024

Леся разгромно проиграла Арине в 1/16 финала австралийского мейджора

8C. Суперсенсация от украинца. Молчанов обыграл первых ракеток на Аus Open 2024

Денис и его партнер Никола Чачич неожиданно выиграли у тандема Додиг / Крайчек

9A. Стрикленд vs Дю Плесси – бой 50 на 50. Нокаут может быть в любую секунду

Бой, результат которого крайне тяжело угадать

9B. Сидей – новый украинец в UFC. В первом поединке он проведет реванш

Рассказываем о Сергее и его сопернике

10. Новый трансферный рекорд Колоса: гениальное решение или полный провал

Приход Гитиса Паулаускаса является нерядовым трансфером для нынешней УПЛ