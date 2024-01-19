Суперсенсация от украинца. Молчанов обыграл первых ракеток на Аus Open 2024
Денис и его партнер Никола Чачич неожиданно выиграли у тандема Додиг / Крайчек
Украинский теннисист Денис Молчанов неожиданно пробился в 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата Австралии 2024.
Во 2-м раунде украинец и его напарник Никола Чачич (Сербия) сенсационно обыграли первых ракеток мира Ивана Додига (Хорватия) и Остина Крайчека (США) за 2 часа и 40 минут.
Australian Open 2024. Пары. 1/16 финала
Иван Додиг (Хорватия) / Остин Крайчек (США) [1] – Никола Чачич (Сербия) / Денис Молчанов (Украина) – 4:6, 7:6 (10:8), 6:7 (7:10)
Молчанов во второй раз в карьере пробился в 3-й раунд Australian Open 2024. В 2012 году он вместе с еще одним украинцем Александром Долгополовым уступил в первом раунде, а в 2019 дошёл до второго раунда со словаком Игорем Зеленаем.
В 1/8 финала Молчанов и Чачич сыграют против победителей матча Болелли / Вавассори – Маю / Роже Васслен.
На старте соревнований в Мельбурне украинско-сербский дуэт выиграл у японского тандема Нисиока / Маклахлан.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Николай Морозюк будет представлять медийную команду львовского клуба
Элина уже играла с ней на кортах Мельбурна