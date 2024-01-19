Суперсенсация от украинца. Молчанов обыграл первых ракеток на Аus Open 2024

Украинский теннисист Денис Молчанов неожиданно пробился в 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата Австралии 2024.

Во 2-м раунде украинец и его напарник Никола Чачич (Сербия) сенсационно обыграли первых ракеток мира Ивана Додига (Хорватия) и Остина Крайчека (США) за 2 часа и 40 минут.

Australian Open 2024. Пары. 1/16 финала

Иван Додиг (Хорватия) / Остин Крайчек (США) [1] – Никола Чачич (Сербия) / Денис Молчанов (Украина) – 4:6, 7:6 (10:8), 6:7 (7:10)

Молчанов во второй раз в карьере пробился в 3-й раунд Australian Open 2024. В 2012 году он вместе с еще одним украинцем Александром Долгополовым уступил в первом раунде, а в 2019 дошёл до второго раунда со словаком Игорем Зеленаем.

В 1/8 финала Молчанов и Чачич сыграют против победителей матча Болелли / Вавассори – Маю / Роже Васслен.

На старте соревнований в Мельбурне украинско-сербский дуэт выиграл у японского тандема Нисиока / Маклахлан.