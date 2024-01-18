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  4. Молчанов победно стартовал в парном разряде Australian Open 2024
Australian Open
18 января 2024, 11:06 | Обновлено 18 января 2024, 11:08
511
1

Молчанов победно стартовал в парном разряде Australian Open 2024

Денис и Никола Чачич из Сербии переиграли японский дуэт

18 января 2024, 11:06 | Обновлено 18 января 2024, 11:08
511
1
Молчанов победно стартовал в парном разряде Australian Open 2024
ATP. Денис Молчанов

Украинский теннисист Денис Молчанов успешно начал борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде украинец и Никола Чачич из Сербии переиграли японский дуэт Йосихито Нисиока / Бен Маклахлан.

Australian Open. Первый круг парного разряда
Денис Молчанов / Никола Чачич – Йосихито Нисиока / Бен Маклахлан – 3:6, 6:3, 7:5

Молчанов и Чачич в следующем раунде сразятся против первого сеяного тандема Иван Додиг (Хорватия) / Остин Крайчек (США).

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Денис Молчанов Йосихито Нисиока Никола Чачич Бен Маклахлан Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
приємна несподіванка
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