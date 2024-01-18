Молчанов победно стартовал в парном разряде Australian Open 2024
Денис и Никола Чачич из Сербии переиграли японский дуэт
Украинский теннисист Денис Молчанов успешно начал борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом раунде украинец и Никола Чачич из Сербии переиграли японский дуэт Йосихито Нисиока / Бен Маклахлан.
Australian Open. Первый круг парного разряда
Денис Молчанов / Никола Чачич – Йосихито Нисиока / Бен Маклахлан – 3:6, 6:3, 7:5
Молчанов и Чачич в следующем раунде сразятся против первого сеяного тандема Иван Додиг (Хорватия) / Остин Крайчек (США).
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