Молчанов победно стартовал в парном разряде Australian Open 2024

Украинский теннисист Денис Молчанов успешно начал борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде украинец и Никола Чачич из Сербии переиграли японский дуэт Йосихито Нисиока / Бен Маклахлан.

Australian Open. Первый круг парного разряда

Денис Молчанов / Никола Чачич – Йосихито Нисиока / Бен Маклахлан – 3:6, 6:3, 7:5

Молчанов и Чачич в следующем раунде сразятся против первого сеяного тандема Иван Додиг (Хорватия) / Остин Крайчек (США).