Фиаско фаворита. Самая дорогая сборная сенсационно проиграла в Кубке Азии
Во 2-м туре сборная Японии неожиданно уступила Ираку со счетом 1:2
В матче 2-го тура Кубка Азии сборная Японии сенсационно проиграла команде Ирака (1:2).
У победителей дубль оформил оформил Аймен Хуссейн. У японцев единственный гол в конце матча забил хавбек Ватару Эндо.
Японская сборная имеет самый дорогой состав на турнире, по оценкам Transfermarkt, и считается фаворитом турнира. У букмекеров коэффициент на победу Ирака составлял 10.5, в то время, как выигрыш Японии оценивался в 1.25.
Ирак с 6 очками лидирует в группе D. Япония (3 балла) идет второй, опережая Вьетнам и Индонезию (по 0 очков), которые во 2-м туре играют между собой
Кубок Азии. Группа D, 2-й тур
19 января, Эр-Райян (Катар)
Ирак – Япония – 2:1
Голы: Аймен Хуссейн, 5, 45+4 – Ватару Эндо, 90+3.
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