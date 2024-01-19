Фиаско фаворита. Самая дорогая сборная сенсационно проиграла в Кубке Азии

В матче 2-го тура Кубка Азии сборная Японии сенсационно проиграла команде Ирака (1:2).

У победителей дубль оформил оформил Аймен Хуссейн. У японцев единственный гол в конце матча забил хавбек Ватару Эндо.

Японская сборная имеет самый дорогой состав на турнире, по оценкам Transfermarkt, и считается фаворитом турнира. У букмекеров коэффициент на победу Ирака составлял 10.5, в то время, как выигрыш Японии оценивался в 1.25.

Ирак с 6 очками лидирует в группе D. Япония (3 балла) идет второй, опережая Вьетнам и Индонезию (по 0 очков), которые во 2-м туре играют между собой

Кубок Азии. Группа D, 2-й тур

19 января, Эр-Райян (Катар)

Ирак – Япония – 2:1

Голы: Аймен Хуссейн, 5, 45+4 – Ватару Эндо, 90+3.

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