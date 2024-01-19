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Кубок Азии
Гонконг
19.01.2024 19:30 - : -
Иран
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Азии
19 января 2024, 14:15 |
120
0

Ирак – Япония, Вьетнам – Индонезия, Гонконг – Иран. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 19 января матчи 2-го тура Кубка Азии

19 января 2024, 14:15 |
120
0
Ирак – Япония, Вьетнам – Индонезия, Гонконг – Иран. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Японии

19 января в Катаре продолжается 18-й Кубок Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

19 января проходят 3 матча Кубка Азии:

  • 13:30. Ирак – Япония,
  • 16:30. Вьетнам – Индонезия,
  • 19:30. Гонконг – Иран

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Ирак – Япония, Вьетнам – Индонезия, Гонконг – Иран. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матчей проводят телеканалы Sport 1 и Sport 2.

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Источник Sport.ua
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