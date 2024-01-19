Кубок Азии19 января 2024, 20:47 | Обновлено 19 января 2024, 20:59
43
0
Индонезия минимально обыграла Вьетнам на Кубке Азии
Единственный гол забил полузащитник Аснави Бахар на 42-й минуте с пенальти
19 января 2024, 20:47 | Обновлено 19 января 2024, 20:59
43
0
Во 2-м туре группового турнира Кубка Азии сборная Индонезии обыграла команду Вьетнама со счетом 1:0.
Единственный гол забил полузащитник Аснави Бахар на 42-й минуте с пенальти.
Ситуация в группе D: Ирак (6), Япония (3), Индонезия (3), Вьетнам (0).
Кубок Азии. Группа D
2-й тур, 19 января, Доха
Вьетнам – Индонезия – 0:1
Гол: Аснави Бахар, 42 (пен)
Турнирная таблица
Фотогалерея
События матча
90’
Pham Thanh Long Le (Вьетнам) получает красную карточку.
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Аснави Бахар (Индонезия).
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