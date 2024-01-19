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Кубок Азии
Вьетнам
19.01.2024 16:30 – FT 0 : 1
Индонезия
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Кубок Азии
19 января 2024, 20:47 | Обновлено 19 января 2024, 20:59
43
0

Индонезия минимально обыграла Вьетнам на Кубке Азии

Единственный гол забил полузащитник Аснави Бахар на 42-й минуте с пенальти

19 января 2024, 20:47 | Обновлено 19 января 2024, 20:59
43
0
Индонезия минимально обыграла Вьетнам на Кубке Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

Во 2-м туре группового турнира Кубка Азии сборная Индонезии обыграла команду Вьетнама со счетом 1:0.

Единственный гол забил полузащитник Аснави Бахар на 42-й минуте с пенальти.

Ситуация в группе D: Ирак (6), Япония (3), Индонезия (3), Вьетнам (0).

Кубок Азии. Группа D

2-й тур, 19 января, Доха

Вьетнам – Индонезия – 0:1

Гол: Аснави Бахар, 42 (пен)

Турнирная таблица

Фотогалерея

События матча

90’
Pham Thanh Long Le (Вьетнам) получает красную карточку.
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Аснави Бахар (Индонезия).
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Источник Sport.ua
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