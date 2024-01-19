Черно-синее превосходство. Интер разгромил Лацио в Суперкубке Италии

В Эль-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся полуфинальный поединок, в котором встретились «Интер» и «Лацио». Матч завершился победой миланского клуба со счетом 2:0.

«Нерадзурри» активно начали поединок, агрессивным прессингом оказывая огромное давление на соперников. Уже в стартовый отрезок встречи Тюрам мог дважды расписаться в воротах «Лацио», но в обоих моментах форварду не хватило точности. Но футболисты миланского клуба таки добились своего. После прострела к вратарской Димарко элегантно пяткой скинул мяч на все того же Тюрама, который с третьей попытки открыл счет в матче.

«Черно-синие» продолжали активно атаковать, а у номинальных гостей контригра совсем не клеилась. Ближе к окончанию тайма «Интер» едва не удвоил свое преимущество, когда сильный удар Бареллы отразила перекладина ворот «Лацио».

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Вторая половина встречи началась с очередной неприятности для гостей. Педро в углу собственной штрафной зацепил ногу Мартинеса и после просмотра видеоповтора арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти хладнокровным ударом реализовал Чалханоглу. Через несколько мгновений счет до разгромного едва не довел Мартинес, но римлян вновь спасла перекладина.

Тренерский штаб «Лацио» попытался заменами повлиять на ход игры, но «нерадзурри» действовали уверенно и не давали усомниться в своем превосходстве. Точку в матче на последних минутах основного времени поставил Фраттези, которого вывел на ворота Мхитарян. «Интер» одержал блестящую победу и в финале Суперкубка Италии встретится с «Наполи».

Суперкубок Италии. 1/2 финала.

«Интер» – «Лацио» – 3:0

Голы: Тюрам (17), Чалханоглу (50, с пенальти), Фраттези (87)

Предупреждения: Чалханоглу (79) – Романьоли (64), Весино (70)

«Интер»: Зоммер, Павар, Ачерби, Бастони (Де Врей, 67), Дармиан, Барелла (Фраттези, 67), Чалханоглу (Аслани, 81), Мхитарян, Димарко, Тюрам (Санчес, 74), Мартинес (Арнаутович, 74)

«Лацио»: Проведел, Лаццари (Хюсай, 83), Хила, Романьоли, Марушич (Пеллегрини, 66), Гендузи (Луис Альберто, 51), Ровелла (Катальди, 51), Весино, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Педро (Исаксен, 66)

Стадион «Эль-Аваль Парк» (Эль-Рияд, Саудовская Аравия)

ИНТЕР – ЛАЦИО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА