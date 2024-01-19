Интер Милан

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Италия
19 января 2024, 05:09 |
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Интер – Лацио. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Италии

Поединок состоится 19 января в 21:00 по Киеву

19 января 2024, 05:09 |
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Интер – Лацио. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

19 января на «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд) пройдет матч полуфинала Суперкубка Италии, в котором «Интер» встретится с «Лацио». Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Интер

Команда в этом сезоне, такое впечатление, сосредоточена исключительно на Серии А. Есть и личная мотивация для самого Симоне Индзаги. Он по многим параметрам превзошел своего предшественника, хотя работает в совершенно иных финансовых реалиях. Клуб с ним выиграл по дважды кубок с Суперкубком, а в июне дошел до финала Лиги чемпионов. Но в Кальчо повторить успехи Антонио Конте не получалось - тот ушел со скудетто. Но сейчас именно черно-синие лидировали львиную часть розыгрыша. И, казалось, готовы жертвовать другими турнирами. Отсюда вылет из кубка после домашнего поражения Болонье, да и в Лиге чемпионов второе место, ниже Реала Сосьедад, вывело на Атлетико уже в 1/8 финала. Впрочем, об этом будут думать позже, а пока Монцу разгромили 5-1.

Лацио

Клуб после ухода Индзаги сделал во многом вынужденную ставку на Маурицио Сарри. Она казалась рискованной, но в итоге получилось даже прибавить. Вплоть до того, что Курильщик сделал своих подопечных вице-чемпионом в прошлом цикле. Но в новом розыгрыше все начиналось с пары поражений и четырех очков после 5 первых туров Серии А. Потом, правда, дела начали налаживаться. Даже в Кальчо, где, как оказалось, конкуренты тоже не славятся стабильностью сейчас. После 1-0 с Лечче отставание от топ-4 теперь всего 1 очко. При этом возвращение в Лигу чемпионов оказалось удачным. Там итальянцы начали с того, что голом Проведеля ушли от домашнего поединка Атлетико, а в итоге на пару с испанцами вышли из группы. Кроме того, на прошлом неделе орлы в скандальном, горячем дерби обыграли 1-0 Рому, став еще и полуфиналистом кубка.

Статистика личных встреч

У клубов была более-менее равная статистика. Но в 2023-м году оба поединка, и дома и в гостях, выиграл в 2 мяча Интер.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что Индзаги обыграет бывших подопечных. Все в его пользу, ставим на успех нераздурри (коэффициент - 1,7).

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Источник Sport.ua
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