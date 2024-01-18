Интер Милан

В пятницу, 19 января, состоится полуфинальный поединок Суперкубка Италии, в котором встретятся «Интер» и «Лацио». Матч пройдет в Эль-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе «Эль-Аваль Парк», стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Нынешний розыгрыш Суперкубка Италии впервые проходит в формате Финала четырех. «Интер» выиграл два предыдущих трофея. В прошлом году «нерадзурри» в матче за Суперкубок разгромили «Милан» со счетом 3:0. «Интер» является семикратным победителем Суперкоппы, а «Лацио» пять раз выигрывал почетный трофей. В прошлом сезоне римский клуб занял второе место в своем национальном чемпионате, на два очка опередив «черно-синих», завершивших турнир на третьей позиции. «Интер» лидирует в текущей Серии А, «Лацио» занимает в турнирной таблице пятое место.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Интер» – «Лацио», за которой можно следить в украинской версии сайта.