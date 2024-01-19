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Суперкубок Италии
Интер Милан
19.01.2024 21:00 – FT 3 : 0
Лацио
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Италия
19 января 2024, 23:15 | Обновлено 20 января 2024, 00:03
163
0

Интер – Лацио – 3:0. Полуфинал Суперкубка Италии. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор полуфинального поединка Суперкубка Италии

19 января 2024, 23:15 | Обновлено 20 января 2024, 00:03
163
0
Интер – Лацио – 3:0. Полуфинал Суперкубка Италии. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В Эль-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся полуфинальный поединок Суперкубка Италии, в котором встретились Интер и Лацио.

Матч завершился победой нерадзурри со счетом 3:0. Голы забили Маркус Тюрам, Хакан Чалханоглу, Давид Фраттези.

Миланский клуб сразится за трофей в финальном матче против Наполи, который днем ранее обыграл в полуфинале Фиорентину (3:0).

Суперкубок Италии. 1/2 финала

19 января, Саудовская Аравия

Интер – Лацио – 3:0

Голы: Тюрам, 17, Чалханоглу, 49 (пен), Фраттези, 87

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Тюрам, 17 мин.

ГОЛ! 2:0. Чалханоглу, 49 мин (пен)

ГОЛ! 3:0. Фраттези, 87 мин.

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Интер Милан).
50’
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Интер Милан).
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Источник Sport.ua
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