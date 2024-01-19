Интер Милан

В Эль-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся полуфинальный поединок Суперкубка Италии, в котором встретились Интер и Лацио.

Матч завершился победой нерадзурри со счетом 3:0. Голы забили Маркус Тюрам, Хакан Чалханоглу, Давид Фраттези.

Миланский клуб сразится за трофей в финальном матче против Наполи, который днем ранее обыграл в полуфинале Фиорентину (3:0).

Суперкубок Италии. 1/2 финала

19 января, Саудовская Аравия

Интер – Лацио – 3:0

Голы: Тюрам, 17, Чалханоглу, 49 (пен), Фраттези, 87

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Тюрам, 17 мин.

ГОЛ! 2:0. Чалханоглу, 49 мин (пен)

ГОЛ! 3:0. Фраттези, 87 мин.