Интер Милан

Интер – Лацио – 3:0. Полуфинал Суперкубка Италии. Видео голов и обзор матча
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В Эль-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся полуфинальный поединок Суперкубка Италии, в котором встретились Интер и Лацио.
Матч завершился победой нерадзурри со счетом 3:0. Голы забили Маркус Тюрам, Хакан Чалханоглу, Давид Фраттези.
Миланский клуб сразится за трофей в финальном матче против Наполи, который днем ранее обыграл в полуфинале Фиорентину (3:0).
Суперкубок Италии. 1/2 финала
19 января, Саудовская Аравия
Интер – Лацио – 3:0
Голы: Тюрам, 17, Чалханоглу, 49 (пен), Фраттези, 87
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Тюрам, 17 мин.
ГОЛ! 2:0. Чалханоглу, 49 мин (пен)
ГОЛ! 3:0. Фраттези, 87 мин.
События матча
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