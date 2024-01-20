Трубин сыграл насухо. Бенфика обыграла Боавишту и приблизилась к Спортингу
Победу хозяевам поля принесли голя Анхеля Ди Марии и Маркоса Леонардо
В матч 18-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» дома обыграла «Боавишту» (2:0).
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Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в основе «Бенфики» и провел на поле весь матч.
Победу хозяевам поля принесли голы, которые забили Анхель Ди Мария и Маркос Леонардо.
Бенфика занимает второе место в турнирной таблице (45 очков), приблизившись к Спортингу (46 баллов).
Чемпионат Португалии
18-й тур, 19 января
Бенфика – Боавишта – 2:0
Голы: Анхель Ди Мария, 61, Маркос Леонардо, 90+4
Турнирная таблица
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