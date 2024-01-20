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Чемпионат Португалии
Бенфика
19.01.2024 22:15 – FT 2 : 0
Боавишта
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Португалия
20 января 2024, 00:23 | Обновлено 20 января 2024, 00:34
417
1

Трубин сыграл насухо. Бенфика обыграла Боавишту и приблизилась к Спортингу

Победу хозяевам поля принесли голя Анхеля Ди Марии и Маркоса Леонардо

20 января 2024, 00:23 | Обновлено 20 января 2024, 00:34
417
1
Трубин сыграл насухо. Бенфика обыграла Боавишту и приблизилась к Спортингу
Getty Images/Global Images Ukraine

В матч 18-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» дома обыграла «Боавишту» (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в основе «Бенфики» и провел на поле весь матч.

Победу хозяевам поля принесли голы, которые забили Анхель Ди Мария и Маркос Леонардо.

Бенфика занимает второе место в турнирной таблице (45 очков), приблизившись к Спортингу (46 баллов).

Чемпионат Португалии

18-й тур, 19 января

Бенфика Боавишта – 2:0

Голы: Анхель Ди Мария, 61, Маркос Леонардо, 90+4

Турнирная таблица

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Бенфика Брага чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Анхель Ди Мария
Источник Sport.ua
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