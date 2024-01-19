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  4. Трубин заявлен в основе Бенфики на домашний матч против Боавишты
Чемпионат Португалии
Бенфика
19.01.2024 22:15 – 30 0 : 0
Боавишта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
19 января 2024, 21:47 | Обновлено 19 января 2024, 21:56
185
3

Трубин заявлен в основе Бенфики на домашний матч против Боавишты

Встреча команд в 18-м туре чемпионата Португалии начнется 19 января в 22:15

19 января 2024, 21:47 | Обновлено 19 января 2024, 21:56
185
3
Трубин заявлен в основе Бенфики на домашний матч против Боавишты
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч 18-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» сыграют домашний матч против команды «Боавишта».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча начнется 19 января в 22:15 по киевскому времени.

Бенфика занимает второе место в турнирной таблице (42 очка и игра в запасе), лидирует Спортинг (46 баллов).

Стартовые составы команд на матч Бенфика Боавишта

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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avk2307
Вспоминая прошлый год и именно эти дни. 
Трубин не продлевает контракт с Шахтером, но его как Судакова пытаются впарить за 40+ млн.
Он абсолютно спокойно реагирует на происходящее и не прогибается под контракт.
В итоге ПР компания проходит, приходят будни и Фейенорд  и УПЛ.
Цена не растет, Шахтер нервничает, Трубин спокоен. Он точно уйдет и только вопрос за деньги или бесплатно.
Можно только поаплодировать его спокойствию и позиции в отношении очень гнилого клуба. 
Теперь играет наслаждается и ценник набирает.
Не супер вратарь, но достаточно талантлив и играет  в правильной команде, которая умеет продавать, а не втюхивать
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0
Saar
Трубін- теперішнє і майбутнє збірної. А Лунін - лузер і дно.
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