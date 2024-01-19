Трубин заявлен в основе Бенфики на домашний матч против Боавишты

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч 18-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» сыграют домашний матч против команды «Боавишта».

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Встреча начнется 19 января в 22:15 по киевскому времени.

Бенфика занимает второе место в турнирной таблице (42 очка и игра в запасе), лидирует Спортинг (46 баллов).

Стартовые составы команд на матч Бенфика – Боавишта