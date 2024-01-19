Трубин заявлен в основе Бенфики на домашний матч против Боавишты
Встреча команд в 18-м туре чемпионата Португалии начнется 19 января в 22:15
Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч 18-го тура чемпионата Португалии.
«Орлы» сыграют домашний матч против команды «Боавишта».
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Встреча начнется 19 января в 22:15 по киевскому времени.
Бенфика занимает второе место в турнирной таблице (42 очка и игра в запасе), лидирует Спортинг (46 баллов).
Стартовые составы команд на матч Бенфика – Боавишта
🚨 TEAM NEWS! 🚨 #SLBBFC • #LigaPortugal pic.twitter.com/n5x43g2AAH— SL Benfica (@slbenfica_en) January 19, 2024
📋 | 𝟭𝟭 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 - LINE UP⁰⁰— Boavista FC (@boavistaoficial) January 19, 2024
𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗕𝗢𝗔𝗩𝗜𝗦𝗧𝗔! 🏁⁰⁰#FeitosDeXadrez #SLBBFC pic.twitter.com/OiPpLTIFyJ
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Поединок состоится 19 января в 21:00 по Киеву
Жеребьевка четвертьфинальной стадии
Трубин не продлевает контракт с Шахтером, но его как Судакова пытаются впарить за 40+ млн.
Он абсолютно спокойно реагирует на происходящее и не прогибается под контракт.
В итоге ПР компания проходит, приходят будни и Фейенорд и УПЛ.
Цена не растет, Шахтер нервничает, Трубин спокоен. Он точно уйдет и только вопрос за деньги или бесплатно.
Можно только поаплодировать его спокойствию и позиции в отношении очень гнилого клуба.
Теперь играет наслаждается и ценник набирает.
Не супер вратарь, но достаточно талантлив и играет в правильной команде, которая умеет продавать, а не втюхивать