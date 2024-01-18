Португалия18 января 2024, 16:45 | Обновлено 18 января 2024, 16:54
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Бенфика – Боавишта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 января в 22:15 матч чемпионата Португалии
18 января 2024, 16:45 | Обновлено 18 января 2024, 16:54
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В пятницу, 19 января, состоится матч 18-го тура чемпионата Португалии, в котором сыграют «Бенфика» и «Боавишта». Поединок состоится на арене «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне, начало – в 22:15 по киевскому времени.
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В таблице португальского чемпионата «Бенфика» занимает 2-е место, имея 42 очка. У «Боавишты» 20 пунктов и 9-я позиция.
Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.
Бенфика – Боавишта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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