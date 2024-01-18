В пятницу, 19 января, состоится матч 18-го тура чемпионата Португалии, в котором сыграют «Бенфика» и «Боавишта». Поединок состоится на арене «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне, начало – в 22:15 по киевскому времени.

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В таблице португальского чемпионата «Бенфика» занимает 2-е место, имея 42 очка. У «Боавишты» 20 пунктов и 9-я позиция.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Бенфика – Боавишта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция