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Чемпионат Португалии
Бенфика
19.01.2024 22:15 - : -
Боавишта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
18 января 2024, 16:45 | Обновлено 18 января 2024, 16:54
44
0

Бенфика – Боавишта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 января в 22:15 матч чемпионата Португалии

18 января 2024, 16:45 | Обновлено 18 января 2024, 16:54
44
0
Бенфика – Боавишта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 19 января, состоится матч 18-го тура чемпионата Португалии, в котором сыграют «Бенфика» и «Боавишта». Поединок состоится на арене «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне, начало – в 22:15 по киевскому времени.

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В таблице португальского чемпионата «Бенфика» занимает 2-е место, имея 42 очка. У «Боавишты» 20 пунктов и 9-я позиция.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Бенфика – Боавишта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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