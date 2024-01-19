Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после матча. Что сказал Карло?
Кубок Испании
19 января 2024, 11:14 | Обновлено 19 января 2024, 11:47
3947
3

Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после матча. Что сказал Карло?

После мадридского дерби у Андрея состоялся диалог с наставником «сливочных»

19 января 2024, 11:14 | Обновлено 19 января 2024, 11:47
3947
3
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после матча. Что сказал Карло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

18 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между мадридскими командами «Атлетико» и «Реал». Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах «матрасники» забили дважды и вырвали победу – 4:2.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

Главный тренер «галактикос» Карло Анчелотти не стал публично оценивать игру Лунина, но после игры у тренера и вратаря состоялся диалог в раздевалке, сообщает Defensa Central.

Лунин: «Это была моя ошибка».

Анчелотти: «Это был не лучший твой день, и я уверен, что ты это знаешь».

Следующий матч «Реал» сыграет в Ла Лиге против «Альмерии», ожидается, что Лунин проведет его в запасе, а в старте выйдет Кепа Аррисабалага.

По теме:
ПСЖ очень хочет удержать Мбаппе. Предложили огромный контракт на 400 млн
ФОТО. Винисиус и Симеоне устроили разборки, тренер недоволен поведением
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
Кепа Аррисабалага Атлетико Мадрид Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Атлетико - Реал Мадрид Карло Анчелотти
Источник DefensaCentral
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Интернет весь гудит». Милевский прокомментировал ситуацию с обысками
Футбол | 18 января 2024, 12:24 10
«Интернет весь гудит». Милевский прокомментировал ситуацию с обысками
«Интернет весь гудит». Милевский прокомментировал ситуацию с обысками

Бывший игрок «Динамо» пообещал вскоре раскрыть все детали

Интер – Лацио. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Италии
Футбол | 19 января 2024, 11:09 0
Интер – Лацио. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Италии
Интер – Лацио. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Италии

Поединок состоится 19 января в 21:00 по Киеву

Украинский боксер назвал причину молчания Ломаченко о войне
Бокс | 18.01.2024, 19:22
Украинский боксер назвал причину молчания Ломаченко о войне
Украинский боксер назвал причину молчания Ломаченко о войне
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал
Футбол | 19.01.2024, 01:59
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал
Цуренко не сумела выиграть ни одного гейма у Соболенко на Aus Open 2024
Теннис | 19.01.2024, 04:10
Цуренко не сумела выиграть ни одного гейма у Соболенко на Aus Open 2024
Цуренко не сумела выиграть ни одного гейма у Соболенко на Aus Open 2024
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SemenChu
Серйозно? А по кількості сейвів так і не скажеш
Ответить
+2
Gargantua
один гол на его совести. при чем ошибся грубо.
Остальное никто бы не взял.
Ответить
+1
ash
Казкарі
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
17.01.2024, 13:58 26
Футбол
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
18.01.2024, 17:01 2
Футбол
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
17.01.2024, 10:45 16
Футбол
Лунин пропустил четыре. Атлетико в ярком дерби выбил Реал из Кубка
Лунин пропустил четыре. Атлетико в ярком дерби выбил Реал из Кубка
19.01.2024, 01:15 36
Футбол
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
18.01.2024, 02:22
Футбол
Почему Анчелотти выбрал Лунина на матч с Атлетико? Стала известна причина
Почему Анчелотти выбрал Лунина на матч с Атлетико? Стала известна причина
17.01.2024, 10:22 5
Футбол
В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
18.01.2024, 19:59 7
Футбол
Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
17.01.2024, 14:55 55
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем