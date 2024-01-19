Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после матча. Что сказал Карло?

18 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между мадридскими командами «Атлетико» и «Реал». Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах «матрасники» забили дважды и вырвали победу – 4:2.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

Главный тренер «галактикос» Карло Анчелотти не стал публично оценивать игру Лунина, но после игры у тренера и вратаря состоялся диалог в раздевалке, сообщает Defensa Central.

Лунин: «Это была моя ошибка».

Анчелотти: «Это был не лучший твой день, и я уверен, что ты это знаешь».

Следующий матч «Реал» сыграет в Ла Лиге против «Альмерии», ожидается, что Лунин проведет его в запасе, а в старте выйдет Кепа Аррисабалага.