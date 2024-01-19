Новый трансферный рекорд Колоса: гениальное решение или полный провал

Увы, но в отечественных средствах массовой информации совсем немного материалов посвящены детальному анализу кадровых решений клубов украинской Премьер-лиги, которые не входят в топ-3 или хотя бы топ-5. Да, конкурировать в информационном поле с «Динамо» и «Шахтером» большинству остальных представителей элитарного дивизиона украинского футбола сложно, однако все зависит исключительно от них самих. Грамотные или как минимум нерядовые решения руководителей способны привлечь дополнительный интерес к клубу в целом и стать определенным информационным поводом для «лишнего» упоминания о нем.

Одним из таких на днях стало подписание «Колосом» 24-летнего центрфорварда сборной Литвы Гитиса Паулаускаса. На первый взгляд этот трансфер может показаться ничем не примечательным, однако в нем есть как минимум одна «изюминка», которая заставляет присмотреться к такому решению боссов «Колоса» со всей тщательностью. Дело в том, что покупка Паулаускаса стала для клуба из Ковалевки рекордной.

Как рассказал журналистам президент албанской «Эгнатии» – предыдущего клуба Паулаускаса – Агим Демрози, за литовского бомбардира украинский клуб заплатил 300 тысяч евро плюс пообещал еще 10% от последующей перепродажи игрока. Портал Transfermarkt дает несколько иную информацию об этом переходе, оценивая его сумму в 200 тысяч евро. Однако в целом такое различие между двумя источниками не меняет сути – переход Паулаускаса все равно является рекордным для «Колоса», ведь ранее клуб из Ковалевки ни за одного из своих новичков подобные деньги не платил, а самым дорогостоящим для него приобретением в истории оставался бразильский вингер Диего Кариока. За последнего летом 2021 года «Колос» отдал белорусскому «Витебску» 120 тысяч евро, но после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны легионер предпочел покинуть страну и на правах аренды выступал за польскую «Ягеллонию», венгерский «Залаэгерсег» и азербайджанский «Сумгаит». Минувшим летом Кариока вернулся в «Колос», но из-за травмы в первой части сезона УПЛ сыграл только 5 матчей.

Тот факт, что рекордный для себя трансфер «Колос» осуществил в момент полномасштабной фазы российско-украинской войны также заставляет обратить дополнительное внимание на персону новичка ковалевцев. Чем так уж хорош Паулаускас, что за него заплатили немалые, по меркам нынешних реалий УПЛ, деньги? Да и вообще, кто он такой?

Гитис Паулаускас родился в столице Литвы Вильнюсе, где и делал первые шаги в футболе. В какой-то момент юный талант оказался в академии «Жальгириса», однако до уровне первой команды этого клуба ему добраться так и не посчастливилось. В 2017 году Паулаускас был на правах свободного агента отпущен в низшелиговый «Витис», а в 2020-м перебрался в «Ритеряй», где получил возможность дебютировать в литовской А Лиге – элитарном дивизионе тамошнего футбола.

За «Ритеряй» Паулаускас отыграл в общей сложности 88 поединков, отличившись в них 18 забитыми мячами и 6 результативными передачами, а в январе минувшего года вновь-таки на правах свободного агента ушел в албанскую «Эгнатию». Там за 12 месяцев Гитис сыграл 47 матчей, записав на свой счет 11 результативных действий (6 голов и 5 ассистов). Кроме того, с октября 2020 года Паулаускас привлекается в национальную сборную Литвы, в футболке которой на текущий момент провел 11 поединков и отличился 2 забитыми мячами.

Что же такого особенного в Паулаускасе? Прежде всего, это его антропометрия. По данным Transfermarkt и Wyscout, рост литовца составляет 196 сантиметров. Официальный сайт «Колоса», рапортуя о подписании новобранца, дал несколько иную цифру – 194 сантиметра, что впрочем, не слишком-то меняет сути дела: Паулаускас – очень высокий центральный нападающий, который должен помочь «Колосу» именно в том, чтобы заполучить преимущество над соперниками на втором этаже.

В «Ритеряе» Паулаускасу удалось весьма неплохо интегрироваться в командную игру, благодаря чему этот футболист демонстрировал и ряд менее очевидных, как для игрока его амплуа и комплекции, качеств на поле. В частности, Гитис удивлял тонким пониманием игры, а также хорошим видением поля. Паулаускас в один или несколько касаний, предварительно стягивая на себя соперников, отправлял мяч в свободные зоны на фланги, куда врывались его партнеры. Если в «Колосе» проанализировали эту «особенность» Паулаускаса и намерены попробовать дать форварду внедрить ее в рядах уже украинской команды, то мы можем стать свидетелями весьма нерядового события – рождения в УПЛ такого себе центрфорварда-диспетчера, раздающего обостряющие передачи на партнеров по команде.

Куда более очевидная опция с использованием сильных качеств Паулаускаса видится в том, чтобы этот футболист выигрывал верховые единоборства и сбрасывал мяч под врывания партнеров. В «Эгнатии» подобной тактической задумкой пользовались достаточно регулярно, благодаря чему Гитис оказывался автором как ключевых, так и результативных передач. Особенно полезно подобное может оказаться для «Колоса» в концовках матчей против равных соперников, но при неудовлетворительном счете, когда команда из Ковалевки будет владеть инициативой, и за счет длинных забросов в штрафную сможет сокращать время по доставке мяча в опасную зону.

А вот непосредственно с завершающей фазой у Паулаускаса есть ряд очевидных проблем. Например, сам по себе удар у этого форварда не является четко поставленным, из-за чего случаются ситуации, когда литовец в борьбе все-таки оказывается на удобной позиции, но бьет то ли крайне слабо, то ли откровенно неточно. Нарезку из типичных моментов подобного рода вы также можете посмотреть ниже.

Что еще вызывает определенное удивление, так это весьма невысокая результативность литовца. В 2023 году Гитис провел 49 поединков за «Эгнатию» и сборную Литвы, в которых отличился только 7 забитыми мячами. Кроме того, удивительно то, что лишь один гол из указанных Паулаускас записал в свой актив после непосредственно удара головой, а шестью остальными он отличился после ударов с правой ноги, которая является «рабочей» для этого исполнителя.

Более продвинутая статистика в первой части текущего сезона за «Эгнатию» также не выглядит особо впечатляющей для нападающего. В частности, в албанской команде Гитис не был хорошо интегрирован во взаимодействия с партнерами, а выглядел, скорее, одинокой «башней» где-то впереди. Ключевая задача для Паулаускаса заключалась в том, чтобы выигрывать единоборства, особенно верховые, где у литовца впечатляющая статистика, и помогать партнерам, подоспевшим вперед, преуспевать в атаках. Самостоятельно что-либо сделать на поле для Гитиса – это задача с несколькими «звездочками». Этот форвард не отличается выдающимся техническим мастерством и скоростными качествами, из-за чего редко идет в обводку и предпринимает забегания. По итогам первой части сезона-2023/24 в албанской Суперлиге Паулаускас был в топе исключительно по такому показателю, как интенсивность ведения верховых единоборств, где у литовца было твердое первое место.

Всего же, по индексу Wyscout, Паулаускас находится на девятом месте в списке лучших центрфорвардов элитарного албанского дивизиона в сезоне-2023/24. Учитывая тот факт, что «Эгнатия» в настоящий момент является лидером турнира, это вряд ли плюс в резюме для литовца, однако справедливости ради, стоит отмечать, что ключевым игроком атаки для албанской команды в первой части текущего сезона являлся ганский бомбардир Рафаэль Двамена, которым ранее интересовались «Шахтер» и «Заря» и который трагически скончался от остановки сердца прямо во время матча в ноябре минувшего года.

Учитывая то обстоятельство, что главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк, представляя Паулаускаса, особый акцент сделал именно на габаритах и силовых качествах литовца, можно предположить, что использовать Гитиса будут соответствующим образом. Ковалевцы остро нуждались в усилении атаки, так как ныне являются одной из наименее забивающих команд УПЛ (11 голов в 16 матчах; меньше только у «Оболони» и «Миная» – 10 и 6 соответственно). Кроме того, «Колос», по статистике, входит в топ-3 команд УПЛ-2023/24 по использованию навесов, однако по количеству участий в верховых единоборствах занимает лишь девятую строчку, и здесь приход Паулаускаса наверняка поможет подопечным Вишняка улучшить позиции.

Впрочем, как минимум по прежним выступлениям за «Ритеряй» и «Эгнатию», Паулаускас все равно не оставил впечатления топ-бомбардира. Скорее, это игрок, который может быть полезен в атаке в подыгрыше, причем «Колосу» стоит научиться использовать его не только на втором этаже, но и внизу, ведь как минимум в Литве Гитис показал способность отдавать довольно тонкие и качественные передачи, которые могут быть особенно полезны команде, исповедующей контратакующий футбол.

Именно то обстоятельство, насколько успешно тренерскому штабу «Колоса» удастся интегрировать Паулаускаса в командный футбол, и станет определяющим с точки зрения эффективности трансфера литовца и инвестиций в него. Все-таки, Гитис – это весьма специфичный игрок с крайне четко определенным набором сильных качеств, и в аспекте его подписания «Колос» может получить только один из двух результатов – то ли это будет абсолютно гениальным решением, то ли – полным провалом. Третьего, чего-то промежуточного или неопределенного, в данном случае и при ставке на конкретные качества новичка, просто не дано…