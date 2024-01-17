Тренер Колоса: «Паулаускас стремится учить украинский язык»

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал подписание литовского форварда Гитиса Паулаускаса:

«Это габаритный форвард, являющийся игроком силового плана. Паулаускас является членом национальной сборной Литвы, у него есть все качества и условия для того, чтобы прогрессировать. Мы надеемся, что Гитис усилит нашу игру уже сейчас и поднимет уровень конкуренции среди игроков атаки. И при этом не будет останавливаться в росте мастерства и в дальнейшем.

В «Колосе» литовец, кандидатуру которого мы рассматривали еще полгода назад, появился благодаря эффективно сработавшей нашей службе скаутинга. Из нескольких игроков, предложенных нашему тренерскому штабу, мы остановили свой выбор на Гитисе. К тому же желание перейти в нашу команду было и у самого футболиста – а это имеет для нас большое значение.

Мы довольны, что Паулаускас приехал к нам и заключил контракт, ведь в это тяжелое время для Украины не каждый игрок хочет играть в нашей стране. Новичок появился в Ковалевке с самого начала зимней подготовки к весенней части соревнований – 10 января. С первых дней пребывания в «Колосе» Гитис стремится учить украинский язык – и это очень радует. За небольшое время он уже овладел несколькими наиболее употребляемыми фразами – «добрий день», «до побачення». Да и футбольный язык, понятный всем, никто не отменял».