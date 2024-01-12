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  4. Колос установит исторический клубный рекорд после покупки нападающего Литвы
Украина. Премьер лига
12 января 2024, 23:40 |
289
0

Колос установит исторический клубный рекорд после покупки нападающего Литвы

Гитис Паулаускас официально присоединится к украинской команде на выходных

12 января 2024, 23:40 |
289
0
Колос установит исторический клубный рекорд после покупки нападающего Литвы
Getty Images/Global Images Ukraine. Гитис Паулаускас

24-летний форвард сборной Литвы албанского клуба «Эгнатия» Гитис Паулаускас подписал контракт с «Колосом» из Ковалевки.

Президент «Эгнатии» Агим Демрози подтвердил трансфер нападающего в украинскую команду и поделился деталями перехода:

«Да, это правда, что мы достигли соглашения с украинским клубом о трансфере Паулаускаса.

Мы договорились о сумме в 300 тысяч евро за трансфер. Мы также сохранили права на 10% от будущей продажи футболиста. Трансфер Паулаускаса поможет нам сделать 2 шага вперед на трансферном рынке.

Мы уже несколько дней ведем переговоры с двумя игроками. Мы ждем нападающего, который, я уверен, сыграет решающую роль в чемпионате Албании», – цитирует Демрози издание Panorama Sport.

Это будет рекордное приобретение для «Колоса». Предыдущая максимальная выплата от клуба из Ковалевки за игрока была равна 120 тысячам евро белорусскому «Витебску» за Диего Кариоку.

Также Panorama Sport сообщает, что контракт Гитиса с «Колосом» будет рассчитан на 2.5 года. За 1 сезоне латвийский форвард будет зарабатывать 200 тысяч евро.

Ожидается, что «Колос» официально объявит о трансфере Паулаускаса на выходных.

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