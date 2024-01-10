Украина. Премьер лига10 января 2024, 20:50 | Обновлено 10 января 2024, 21:04
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Источник: Колос подписал нападающего сборной Литвы
Гитис Паулаускас пополнил состав команды из Ковалевки
10 января 2024, 20:50 | Обновлено 10 января 2024, 21:04
328
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Нападающий сборной Литвы и албанской «Эгнатии» Гитис Паулаускас пополнил состав «Колоса» из Ковалевки.
Соглашение 24-летнего форварда с клубом УПЛ рассчитано на 2,5 сезона, к лету 2026 года, сообщает ТаТоТаке.
Он провел 18 матчей и 4 гола в чемпионате Албании в этом сезоне. За сборную Литвы он сыграл 10 поединков и забил 2 мяча.
Трансферная стоимость игрока, по данным веб-портала Transfermarkt, составляет 325 тысяч евро.
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