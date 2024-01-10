Источник: Колос подписал нападающего сборной Литвы

Нападающий сборной Литвы и албанской «Эгнатии» Гитис Паулаускас пополнил состав «Колоса» из Ковалевки.

Соглашение 24-летнего форварда с клубом УПЛ рассчитано на 2,5 сезона, к лету 2026 года, сообщает ТаТоТаке.

Он провел 18 матчей и 4 гола в чемпионате Албании в этом сезоне. За сборную Литвы он сыграл 10 поединков и забил 2 мяча.

Трансферная стоимость игрока, по данным веб-портала Transfermarkt, составляет 325 тысяч евро.