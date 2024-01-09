Источник: Колос интересуется основным нападающим европейской сборной

Ковалевский «Колос» интересуется центральным нападающим албанской «Эгнатии» Гитисом Паулаускасом, сообщает украинское издание Sportarena.

24-летний футболист с впечатляющими габаритами (196 сантиметров рост) является основным нападающим сборной Литвы, за которую провел 10 матчей, отметившись 2 голами.

В этом сезоне чемпионата Албании на счету Гитиса Паулаускаса 4 забитых мяча и 1 голевая передача в 18 поединках. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 325 тысяч евро, его контракт с «Эгнатией» действует до лета 2025 года.