Источник: Колос интересуется основным нападающим европейской сборной
Гитис Паулаускас может перейти в клуб УПЛ
Ковалевский «Колос» интересуется центральным нападающим албанской «Эгнатии» Гитисом Паулаускасом, сообщает украинское издание Sportarena.
24-летний футболист с впечатляющими габаритами (196 сантиметров рост) является основным нападающим сборной Литвы, за которую провел 10 матчей, отметившись 2 голами.
В этом сезоне чемпионата Албании на счету Гитиса Паулаускаса 4 забитых мяча и 1 голевая передача в 18 поединках. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 325 тысяч евро, его контракт с «Эгнатией» действует до лета 2025 года.
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