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Украина. Премьер лига
09 января 2024, 18:35 |
1123
0

Источник: Колос интересуется основным нападающим европейской сборной

Гитис Паулаускас может перейти в клуб УПЛ

09 января 2024, 18:35 |
1123
0
Источник: Колос интересуется основным нападающим европейской сборной
15min.lt. Гитис Паулаускас

Ковалевский «Колос» интересуется центральным нападающим албанской «Эгнатии» Гитисом Паулаускасом, сообщает украинское издание Sportarena.

24-летний футболист с впечатляющими габаритами (196 сантиметров рост) является основным нападающим сборной Литвы, за которую провел 10 матчей, отметившись 2 голами.

В этом сезоне чемпионата Албании на счету Гитиса Паулаускаса 4 забитых мяча и 1 голевая передача в 18 поединках. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 325 тысяч евро, его контракт с «Эгнатией» действует до лета 2025 года.

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Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ
Источник Sportarena
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