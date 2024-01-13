«Это пустая трата денег». Легенда Ман Сити выступил против помощи Украине
Джоуи Бартон попал в очередной скандал
Бывший футболист английского «Манчестер Сити» Джоуи Бартон попал в очередной скандал, раскритиковав помощь Украине от Великобритании, и, в частности, политику премьер-министра королевства Риши Сунака, который вчера посетил Киев.
Несколько его высказываний в сети Twitter:
«Риши Сунак, крыса, которую не выбирал народ, тратит все больше денег налогоплательщиков».
«СССР был нашим союзником во Второй мировой войне, разве нет? 27 миллионов жителей СССР погибли. Если бы не СССР, то, скорее всего, сейчас мы бы разговаривали на немецком. Не забывайте это».
«Эти украинцы настолько плохие (ответ на комментарий о том, что украинцы являются мошенниками - прим.)? Я думаю, что эти деньги - это еще одна лишняя трата. Это расточительство, которое мы не можем себе позволить. Наша страна идет в пропасть. Можете рассказать мне больше об этом конфликте? Кстати, я против путина. Но я не против россии».
Are these Ukrainians this bad @georgegalloway ?— 👑 Joey Barton 👑 (@Joey7Barton) January 13, 2024
I think the money is another waste. A waste we cannot afford.
I agree this country is en route to the dogs.
Can you teach me more about this conflict?
I’m anti-Putin btw. Not anti-Russia.
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Ранее Джоуи Бартон «отметился» сексистскими высказываниями о женщинах-экспертах в футболе.
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