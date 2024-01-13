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Англия
13 января 2024, 12:53 |
2100
10

«Это пустая трата денег». Легенда Ман Сити выступил против помощи Украине

Джоуи Бартон попал в очередной скандал

13 января 2024, 12:53 |
2100
10
«Это пустая трата денег». Легенда Ман Сити выступил против помощи Украине
PA. Джоуи Бартон

Бывший футболист английского «Манчестер Сити» Джоуи Бартон попал в очередной скандал, раскритиковав помощь Украине от Великобритании, и, в частности, политику премьер-министра королевства Риши Сунака, который вчера посетил Киев.

Несколько его высказываний в сети Twitter:

«Риши Сунак, крыса, которую не выбирал народ, тратит все больше денег налогоплательщиков».

«СССР был нашим союзником во Второй мировой войне, разве нет? 27 миллионов жителей СССР погибли. Если бы не СССР, то, скорее всего, сейчас мы бы разговаривали на немецком. Не забывайте это».

«Эти украинцы настолько плохие (ответ на комментарий о том, что украинцы являются мошенниками - прим.)? Я думаю, что эти деньги - это еще одна лишняя трата. Это расточительство, которое мы не можем себе позволить. Наша страна идет в пропасть. Можете рассказать мне больше об этом конфликте? Кстати, я против путина. Но я не против россии».

Ранее Джоуи Бартон «отметился» сексистскими высказываниями о женщинах-экспертах в футболе.

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Великобритания Украина российско-украинская война
Источник Twitter
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Комментарии 10
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Henriklarsson11
Чувак проти, але просить розповісти про конфлікт. Один з тих вумників які мають думку по всім питанням, навіть тим про які нічого не знають
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+6
contr
Так візьми громадянство мордору і їдь жити в рязань ☝️
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+4
anesteziolog1
видимо легенда по завершении карьеры футболиста решил попробовать свои силы в боксе. Покажите мне того чувака, кто ему мозги отбил) 
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+4
Swimmer
i "таких незнайок" там багато (доречi, як i в Украiнi). Тому iх можна зрозумiти, але нi як не наших спiввiтчизникiв.
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+2
Александр Ад
Невже йому ніхто не може пояснити?
Ответить
+2
Александр
Каждый говорит что хочет .это свобода слова 
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-4
GREEN DAY belokon
В одном он прав, сколько в Украину денег не отправь, все пойдет в карманы наших «народних обранців»
Вот только вопрос, зачем поднимать тему конфликта, если ты о нем ничего не знаешь? очень «компетентное» мнение 
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-6
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