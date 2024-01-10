Мудрик уступил в Кубке лиги, Яремчук остается в Валенсии, куда идет Судаков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 9 января.

1A. Мидлсбро шокировал Челси в Кубке лиги. Мудрик вышел во втором тайме

«Синие» проиграли первый полуфинальный матч

1B. Стала известна оценка Мудрика за участие в фиаско в Мидлсбро

«Челси» проиграл первый полуфинальный матч Кубка английской лиги

2. Защитника Шахтера предложили Наполи и Ювентусу. Но пока без конкретики

Иракли Азаров вскоре может перебраться на Апеннины

3. Шахтеру интересен 17-летний африканец, прибывший на просмотр в Челси

Давид Одуро сейчас находится в Великобритании

4. В Шахтере считают, что не смогут удержать Судакова этой зимой

На игрока претендуют два именитых клуба Италии

5. ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм взял в аренду Тимо Вернера у РБ Лейпциг

Немецкий форвард в английской команде будет играть в футболке с номером 16

6. Валенсия определилась с будущим Яремчука

Игрок останется в команде до конца сезона

7A. Надежда Киченок без борьбы пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Хобарте

Украинка и Анна Данилина должны были сыграть против тандема Подороска / Шериф

7B. Людмила Киченок и Остапенко вышли во второй круг в Аделаиде

Пара с нашей соотечественницей справилась с итальяно-нейтральным дуэтом

7C. Марченко проиграл в первом раунде квалификации Australian Open

Украинец уступил сопернику из Боснии и Герцеговины в двух сетах

8. Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ

Словенские приключениях молодых украинцев сквозь призму перспектив во взрослом хоккее

9A. Бразильский маэстро. Каким тренером был Марио Загалло

Об одной из главных легенд бразильского футбола

9B. Франц, мы горюем в тишине, и воздерживаемся от любых вопросов

О безоговорочно лучшем немце, когда-либо игравшем в футбол

10. Настоящие лидеры: лучшие тренеры первой половины сезона

Выделяем специалистов, которые пока превосходят ожидания