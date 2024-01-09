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Испания
09 января 2024, 16:31 | Обновлено 09 января 2024, 17:05
3518
0

Валенсия определилась с будущим Яремчука

Игрок останется в команде до конца сезона

09 января 2024, 16:31 | Обновлено 09 января 2024, 17:05
3518
0
Валенсия определилась с будущим Яремчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

По информации испанских СМИ, «Валенсия» решила не прерывать аренду Романа Яремчука из «Брюгге», хотя ранее сообщалось, что клуб рассматривает такую возможность.

Не так давно Роман забил свой первый гол в чемпионате Испании, а тренер Рубен Бараха отмечал хорошую работу украинского нападающего.

Яремчук останется в «Валенсии» до конца сезона, а летом «Брюгге» будет думать, что делать с игроком, чей контракт завершается только в середине 2026 года.

Больше всего бельгийский клуб волнует высокая зарплата футболиста, которую сейчас платит «Валенсия».

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Роман Яремчук Валенсия трансферы трансферы УПЛ Брюгге
Источник Twitter
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