Валенсия определилась с будущим Яремчука
Игрок останется в команде до конца сезона
По информации испанских СМИ, «Валенсия» решила не прерывать аренду Романа Яремчука из «Брюгге», хотя ранее сообщалось, что клуб рассматривает такую возможность.
Не так давно Роман забил свой первый гол в чемпионате Испании, а тренер Рубен Бараха отмечал хорошую работу украинского нападающего.
Яремчук останется в «Валенсии» до конца сезона, а летом «Брюгге» будет думать, что делать с игроком, чей контракт завершается только в середине 2026 года.
Больше всего бельгийский клуб волнует высокая зарплата футболиста, которую сейчас платит «Валенсия».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный футболист выигрывал с Германией чемпионат мира и Европы
Луиджи Самеле пытается учить украинский