«Уже видели его хорошую версию»: тренер Валенсии похвалил Яремчука

Главный тренер «Валенсии» на пресс-конференции перед матчем Кубка Испании против «Картахены», который состоится 7 января (начало – в 20:00 по Киеву), высказался по поводу отдельных футболистов, отметив и украинца Романа Яремчука.

«Для нас нет деления на Ла Лигу и Кубок Испании. Мы постараемся выставить наиболее конкурентоспособную команду и будем бороться за результат в каждой игре. Это не тот подход, который можно использовать.

Я стараюсь сделать так, чтобы игроки никогда не теряли ощущения, что могут войти в игру в любой момент. В сезоне у игроков бывают разные моменты, и всегда нужно пытаться быть рядом с ними, особенно в те дни, когда они не играют.

Выход из кризиса – это всегда их награда. Вы можете поддержать, но они сами должны бороться с этой ситуацией. Это касается Сержи Каноса, стартовавшего в двух-трех играх Уго Гильямона и Романа Яремчука – мы уже видели его хорошую версию. Это их заслуга. Я просто пытаюсь сделать так, чтобы они не отстранились от команды», – цитирует Бараху SUPER Deporte.