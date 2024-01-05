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  4. «Уже видели его хорошую версию»: тренер Валенсии похвалил Яремчука
Испания
05 января 2024, 16:35 |
421
0

«Уже видели его хорошую версию»: тренер Валенсии похвалил Яремчука

Рубен Бараха признался, что в команде нет деления на Ла Лигу и Кубок Испании

05 января 2024, 16:35 |
421
0
«Уже видели его хорошую версию»: тренер Валенсии похвалил Яремчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Главный тренер «Валенсии» на пресс-конференции перед матчем Кубка Испании против «Картахены», который состоится 7 января (начало – в 20:00 по Киеву), высказался по поводу отдельных футболистов, отметив и украинца Романа Яремчука.

«Для нас нет деления на Ла Лигу и Кубок Испании. Мы постараемся выставить наиболее конкурентоспособную команду и будем бороться за результат в каждой игре. Это не тот подход, который можно использовать.

Я стараюсь сделать так, чтобы игроки никогда не теряли ощущения, что могут войти в игру в любой момент. В сезоне у игроков бывают разные моменты, и всегда нужно пытаться быть рядом с ними, особенно в те дни, когда они не играют.

Выход из кризиса – это всегда их награда. Вы можете поддержать, но они сами должны бороться с этой ситуацией. Это касается Сержи Каноса, стартовавшего в двух-трех играх Уго Гильямона и Романа Яремчука – мы уже видели его хорошую версию. Это их заслуга. Я просто пытаюсь сделать так, чтобы они не отстранились от команды», – цитирует Бараху SUPER Deporte.

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Роман Яремчук Валенсия Рубен Бараха Кубок Испании по футболу Картахена
Источник Superdeporte
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