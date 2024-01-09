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  4. Марченко проиграл в первом раунде квалификации Australian Open
Australian Open
09 января 2024, 08:06 | Обновлено 09 января 2024, 08:45
381
2

Марченко проиграл в первом раунде квалификации Australian Open

Украинец уступил сопернику из Боснии и Герцеговины в двух сетах

09 января 2024, 08:06 | Обновлено 09 января 2024, 08:45
381
2
Марченко проиграл в первом раунде квалификации Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№218 ATP) вылетел после первого же раунда квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде отбора украинец сразился с Нерманом Фатичем из Боснии и Герцеговины (№210 ATP). Это была первая встреча теннисистов на корте.

Наш соотечественник дал бой сопернику, во второй партии вел на тай-брэйке, но все же уступил в двух сетах.

Australian Open. Квалификация. 1-й раунд

Илья Марченко – Нерман Фатич – 4:6, 6:7 (5)

В следующем раунде обидчик украинца сыграет против Хуана Мануэля Черундоло (№133 ATP) или Теренса Атмане (№145 ATP).

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Илья Марченко Нерман Фатич Australian Open 2024 Хуан Мануэль Черундоло Теренс Атмане
Источник Sport.ua
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Умник
Как говорится на всю страну одна Свитолина.
Мужской теннис по моему это наш позор.
Жаль что Долгополов уже не может играть
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Nostradamus
Телепень, закінчуй кар'єру... 
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