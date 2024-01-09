Марченко проиграл в первом раунде квалификации Australian Open

Украинский теннисист Илья Марченко (№218 ATP) вылетел после первого же раунда квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде отбора украинец сразился с Нерманом Фатичем из Боснии и Герцеговины (№210 ATP). Это была первая встреча теннисистов на корте.

Наш соотечественник дал бой сопернику, во второй партии вел на тай-брэйке, но все же уступил в двух сетах.

Australian Open. Квалификация. 1-й раунд

Илья Марченко – Нерман Фатич – 4:6, 6:7 (5)

В следующем раунде обидчик украинца сыграет против Хуана Мануэля Черундоло (№133 ATP) или Теренса Атмане (№145 ATP).