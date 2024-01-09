Настоящие лидеры: лучшие тренеры первой половины сезона

Текущий сезон получается интересным по многим показателям. Практически во всех топ-лигах чемпионская гонка в самом разгаре. Плюс команды уже начинают бороться за места в еврокубках на следующий сезон. На этом фоне выделяются не только игроки, которые много забивают или ассистируют, но и тренеры. Именно они являются главными героями успехов своих команд. Далее рассмотрим лучших специалистов первой половины сезона.

Мичел (Жирона)

Жирона стала одним из главных открытий текущего сезона вместе с ее наставником. Мичел – не новичок в тренерской деятельности. Он поднимал в Примеру Уэску и Райо Вальекано, но не достигал больших успехов с этими командами в высших дивизионах. Жирона – другое дело. Прошла уже половина сезона, а каталонцы все еще являются реальными претендентами на чемпионство. Кто бы мог подумать летом, что борьбу за титул мадридскому Реалу навяжет другой каталонский клуб – не тот, который знают во всем мире. Как бы ни завершился нынешний сезон, "красно-белые" в любом случае войдут в его историю.

Хаби Алонсо (Байер)

Еще в первом сезоне во главе Байера Алонсо показал, что с него будет толк. Нынешняя кампания является тому подтверждением. "Фармацевты" возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги после первого круга и останутся на вершине даже в том случае, если Бавария выиграет свой запасной матч. Давно никто не оказывал давления на мюнхенский клуб в национальном первенстве. У Хаби молодая, смелая и просто интересная команда, за которой приятно наблюдать. В то же время, это действительно перспективный коллектив. Байер – единственная команда, которая до сих пор ни разу не проиграла по ходу сезона.

Унаи Эмери (Астон Вилла)

Getty Images. Унаи Эмери

Еще один создатель сенсационной команды. С одной стороны, удивляться успехам Эмери не стоит, поскольку это качественный, именитый и титулованный тренер. Но он все же заслуживает большой похвалы за работу в Астон Вилле, особенно учитывая то, в каком состоянии была команда на момент его прихода в ноябре 2022 года. "Львы" постепенно подбирались к вершине турнирной таблицы АПЛ, где сейчас занимают 2-е место. Клуб из Бирмингема опережает Арсенал и Манчестер Сити, которые считаются претендентами на чемпионский титул, и отстает от лидирующего Ливерпуля всего на 3 очка. Если чемпионство Астон Виллы является мечтой, то выход в ЛЧ вполне можно считать реальной целью.

Ангелос Постекоглу (Тоттенхэм)

Постекоглу бодро ворвался в АПЛ. Не имея на тот момент опыта работы в Англии, новый наставник Тоттенхэма трижды подряд был признан лучшим тренером месяца Премьер-лиги в свой дебютный сезон. Это первый случай в истории АПЛ. Потом у "шпор" случился ожидаемый спад после череды травм, но лондонцы продолжают сражаться. Положение в таблице не безнадежное – до топ-4 всего одно очко. Постекоглу сделал из Тоттенхэма смелую и дерзкую команду. "Шпоры" сильно рискуют с невероятно высоким прессингом, но в большинстве случаев это приносит плоды. Даже если лондонцы и не добьются серьезных успехов в текущем сезоне, в следующие годы они могут стать реальной силой в АПЛ.

Петер Бош (ПСВ)

Назначение в ПСВ стало своего рода вызовом для Боша. Голландцу доверили перспективную команду с большим будущим. В предыдущие годы специалист не достигал больших успехов ни с Лионом, ни с дортмундской Боруссией. В Байере Бош запомнился выходом в финал Кубка Германии. Но стоит также отметить, что не все команды, с которыми работал голландец, подходили ему по стилю. ПСВ подошел – и есть результат. В чемпионате Нидерландов клуб из Эйндховена уже после 16-го тура опережает ближайшего преследователя в лице Фейеноорда на 10 очков. В активе команды также выход в плей-офф Лиги чемпионов. Похоже, Бош наконец-то нашел свое место, где строит яркую, смелую и атакующую команду.

Энцо Мареска (Лестер)

Вылет Лестера в Чемпионшип стал своего рода сенсацией после успешных периодов клуба под руководством Клаудио Раньери и Брендана Роджерса. Еще одной сенсацией стало назначение Марески на пост главного тренера команды прошлым летом. "Лисы" доверили задачу по возвращению в элиту тренеру с очень скромным послужным списком. До перехода в Лестер итальянец был помощником Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити, а до того возглавлял Парму, где продержался только 14 матчей. Но, как показывает время, "лисы" сделали правильный выбор. После 26-ти туров Чемпионшипа Лестер возглавляет турнирную таблицу с большим запасом, на 10 очков опережая Ипсвич. Мареска придал команде тот импульс, который был ей необходим после вылета во второй дивизион. Судя во всему, лисы скоро снова окажутся в элите.

Тиаго Мотта (Болонья)

Getty Images. Тиаго Мотта

Болонья долгое время является середняком Серии А, который нередко завершает сезон во второй половине турнирной таблицы. Кто бы мог подумать, что статус клуба начнет меняться после назначения молодого Мотты, который не достигал особых успехов ни со Специей, ни с Дженоа. Но с Болоньей все иначе. После первой половины сезона россоблу отстают от топ-4 всего на 1 очко, опережая в таблице Аталанту, Рому, Лацио и даже чемпионский Наполи. У Болоньи нет больших ресурсов – ни кадровых, ни финансовых, поэтому работа тренера в таком клубе ценится особенно высоко.

Себастьян Хенесс (Штутгарт)

Нынешний наставник Штутгарта воспитывался в большой футбольной семье. Он является сыном вице-чемпиона мира Дитера Хенесса и племянником почетного президента Баварии Ули Хенесса. Себастьян играл не очень долго и не очень успешно, после чего тренировал молодежные команды Целендорфа, Лейпцига и Баварии. Летом 2020 года Хенесс возглавил Хоффенхайм, с которым не показал ничего выдающегося. А вот в Штутгарте у молодого специалиста пошло дело. Когда в начале сезона "швабы" были в первой тройке, многие списывали это на кратковременный успех. Но после первой половины кампании они остаются там же, уступая по очкам только Баварии и Байеру. Судя по всему, настоящий путь в большом футболе для выходца из славной семьи начинается прямо сейчас.

Текст: meta.ua/sport