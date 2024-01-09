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  4. В Шахтере считают, что не смогут удержать Судакова этой зимой
Италия
09 января 2024, 11:09 |
1102
1

В Шахтере считают, что не смогут удержать Судакова этой зимой

На игрока претендуют два именитых клуба Италии

09 января 2024, 11:09 |
1102
1
В Шахтере считают, что не смогут удержать Судакова этой зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

По информации издания Dario Sport, руководство донецкого «Шахтера» считает, что не сможет удержать Судакова этой зимой. Сообщается, что «Наполи» близок к приобретению украинца, поскольку у неаполитанцев появились средства, после продажи Элифа Элмаса в «РБ Лейциг» за 25 миллионов евро. На игрока также претендует итальянский «Ювентус».

В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что скауты «Наполи» наблюдали за Судаковым в 3 матчах Лиги чемпионов.

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Георгий Судаков Наполи Ювентус трансферы Серии A трансферы УПЛ трансферы Шахтер Донецк
Источник Sport.es
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Комментарии 1
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Алекс 122
Могу сказать на 100 процентов он никому не нужен .Потом проверите .Закончится трансферное окно и он будет каки был в шахтере .здесь срна уже точно пролетит 
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