В Шахтере считают, что не смогут удержать Судакова этой зимой

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

По информации издания Dario Sport, руководство донецкого «Шахтера» считает, что не сможет удержать Судакова этой зимой. Сообщается, что «Наполи» близок к приобретению украинца, поскольку у неаполитанцев появились средства, после продажи Элифа Элмаса в «РБ Лейциг» за 25 миллионов евро. На игрока также претендует итальянский «Ювентус».

В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что скауты «Наполи» наблюдали за Судаковым в 3 матчах Лиги чемпионов.